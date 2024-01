Herne: Tedi überfallen – Täter trägt ungewöhnliche Brille

Eine Filiale von Tedi in Wanne-Eickel wurde überfallen (Symbolfoto).

Herne In Wanne-Eickel wird eine Filiale des Discounters Tedi überfallen. Der Täter verdeckt sein Gesicht und trägt eine sehr auffällige Brille.

Ein Raubüberfall auf eine Tedi-Filiale hat zur besten Einkaufszeit am Samstagvormittag, 13. Januar, in der Wanne-Eickeler Innenstadt für Angst und Schrecken gesorgt. Die Polizei sucht jetzt den mutmaßlichen Täter. Er trug eine auffällige Sonnenbrille.

Laut Polizei kam es um 10.30 Uhr zu dem Vorfall in der Filiale an der Hauptstraße 259. Der Täter habe der Kassiererin ein Messer vorgehalten und sie aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Die 55-Jährige soll sich geweigert haben. Daraufhin sei der Mann „ohne Beute in unbekannte Richtung“ geflüchtet.

Täterbeschreibung: So soll der Kriminelle ausgesehen haben

Laut Zeugenangaben wird der Tatverdächtige wie folgt beschrieben: Er sei etwa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß „und sehr schlank“. Bekleidet sei der Mann mit einer grauen Winterjacke mit aufgezogener Kapuze und neongelber Sonnenbrille gewesen. Außerdem habe er eine weiße Gewebeplastiktüte mit sich geführt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder 0234/909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

