Im Zeichen der Discokugel: Am Gysenberg tanzten Partygäste gleich in zwei Locations und mit diversen DJs in den Mai, und zwar in der Sporthalle (Bild) und im benachbarten Freizeithaus.

Tanz in den Mai

Herne tanzt in den Mai: Die schönsten Fotos von vier Events

Herne. Herne tanzt in den Mai - und wie! Die WAZ hat vier der zahlreichen Partys im gesamten Stadtgebiet besucht. Hier sind die schönsten Bilder.

Das fängt ja gut an: Bei zahlreichen Partys tanzten Hernerinnen und Herner am Sonntag in den Mai. Die musikalische Bandbreite war enorm und reichte von Schlager über Rockabilly und Rock bis hin zu Disco-Klängen.

Tanz in den Mai Tanz in den Mai An mehreren Stellen in Herne wurde in den Mai hinein getanzt und gefeiert. Foto: Rainer Raffalski

Die WAZ hatte die Qual der Wahl und hat schließlich vier Veranstaltungen besucht: die Rockabilly-Fete mit den „Ballroom Rockets“ in der Tanzschule Diel, die Doppel-Party mit zahlreichen DJs am Gysenberg, den Tanz in den Mai mit Schlager von Frank Lindner und Harry L im Volkshaus Röhlinghausen und das Fest beim Circus Schnick Schnack unter anderem mit Rock von den Los Gerlachos. Hier sind die besten Fotos der Partys.

