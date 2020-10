Herne: Täter werfen Gullydeckel in Eisdielen-Schaufenster

Herne. Unbekannte Einbrecher haben in Herne einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe einer Eisdiele geschmissen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen sind Unbekannte in Herne in eine Eisdiele eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, warfen die Täter in der Eisdiele an der Straße Auf der Wenge 12 in Wanne-Eickel gegen 5.45 Uhr mit einem kleinen Gullydeckel eine Schaufensterscheibe ein.

So gelangten die Täter ins Geschäft und stahlen Geld aus einer Kasse. Die Polizei sucht nun Zeugen unter der Rufnummer 0234/909-8505 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441 (Bochumer Kriminalwache).