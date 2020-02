Herne: Täter trug bei Raub eine weiße Horrorclown-Maske

Mit einer Horrorclown-Maske, so oder so ähnlich wie diese, wollte der Unbekannte einen Kiosk überfallen.

Herne. Die Polizei sucht nach einem versuchten Raubüberfall an Rosenmontag in Wanne Zeugen. Der mutmaßliche Täter trug eine Horrorclown-Maske.

Die Polizei schildert den Tathergang wie folgt: Gegen 22.45 am Rosenmontag betrat ein Mann einen Kiosk an der Bickernstraße 50 in Wanne. Auffällig: Er trug eine weiße Horrorclown-Maske. Er bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte ihn mehrfach auf, das Bargeld herauszugeben. Wenig später brach die maskierte Person die Tat ab und rannte ohne Beute in Richtung Hüller Straße davon.

Der Kriminelle, der akzentfreies Deutsch sprach, soll zwischen 18 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine schwarze Hose, blaue Turnschuhe, schwarze Handschuhe sowie die besagte Clownsmaske.

Das Bochumer Kommissariat für Raubdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234- 909-4135 sowie 0234-909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.