Herne: Streitschlichter für Wanne und Eickel treten Amt an

Herne. Mit Verena Darici und Volker Müller haben sich in Herne zwei neue Freiwillige für das Amt der Schiedsperson gefunden. Was sie erwartet.

Wenn zwei sich streiten, muss nicht immer gleich ein Gericht entscheiden. Schiedsmänner und Schiedsfrauen bemühen sich auch in Herne um eine Einigung, wenn Äste in den Nachbargarten ragen oder Kinder zu geräuschvoll Fußball spielen. Mit Verena Darici und Volker Müller haben jetzt zwei neue Schiedsleute in Wanne und in Eickel ihr Ehrenamt angetreten.

Die neuen Schiedspersonen Verena Darici und Volker Müller (vorn) mit (hinten v.l.) Petra Kübber-Rösmann (Stadt Herne) und Schiedsfrau Monika Ganteföhr. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Sich öffnen für die andere Sichtweise

„Ich möchte dazu beitragen, den Sozialfrieden wieder herzustellen, wenn die Fronten verhärtet sind“, sagt Verena Darici zu ihrer Motivation. Die 45-Jährige weiß aus ihrer beruflichen Erfahrung, „das man etwas bewegen kann“. Sie arbeitet in der „Koordinierungsstelle Zuwanderung Südosteuropa“ der Stadt Herne, wo sie unter anderem mit Bürgerbeschwerden über so genannte „Problemimmobilien“ zu tun hat. Was dort gelinge, möchte sie auch als Schiedsfrau erreichen, nämlich dass jeder „seinen eigenen Film“ verlässt und sich für andere Sichtweisen öffnet.

Konflikte ist auch Volker Müller, 65 Jahre alt, gewohnt. Als ehemaliger Vorstandsvorsitzender eines Einzelhandelsunternehmens der Unterhaltungselektronik habe er für seinen Ruhestand eine „vernünftige Beschäftigung“ gesucht und in dem Ehrenamt gefunden. Nun ist er gespannt auf die Schulungen, die ihn und Verena Darici erwarten.

Angeboten werden die Seminare mit Titeln wie „Besser schlichten“ vom Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen. Mal stehen rechtliche Aspekte im Vordergrund, mal die Gesprächsführung. Vorsitzende ist die Hernerin Monika Ganteföhr, selbst seit 37 Jahren in Herne-Mitte als Schiedsfrau aktiv. „In den allermeisten Fällen geht es um nachbarrechtliche Angelegenheiten“, weiß sie aus der Praxis. „Der Baum ist zu hoch, die Hecke zu breit oder der Flur nicht geputzt.“ Ganz selten hätten die Schiedsleute mit dem Strafrecht zu tun, etwa mit Beleidigung, Bedrohung oder einfacher Körperverletzung, wenn kein „öffentliches Interesse“ festgestellt wurde.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Gerichte werden entlastet

„Es geht nicht darum, wer Recht hat“, stellt Monika Ganteföhr klar. Jenseits der Paragrafen gelte es vielmehr herauszufinden, was die Parteien wollten und wie sie miteinander zurecht kommen könnten. Dazu reiche normalerweise ein Termin, der aber auch mal vier Stunden dauern könne. Selten trifft man sich ein zweites oder drittes Mal. Verhandelt wird bei der Schiedsperson zu Hause. „In 60 Prozent der Fälle haben wir Erfolg“, so Ganteföhr. So werden die Gerichte entlastet. Wird ein Vergleich gefunden, sei dieser wie ein Gerichtsurteil 30 Jahre gültig.

Ein Honorar gibt es nicht, wohl aber eine Aufwandsentschädigung, wie Petra Kübber-Rösmann erklärt, die beim städtischen Fachbereich Recht und Bauordnung das Schiedswesen betreut. „Wir haben die Fallpauschalen gerade angehoben“, berichtet sie. Pro Fall gebe es jetzt 40 Euro plus eine vierteljährliche Entschädigung für Büro und Energiekosten von 120 Euro. Kübber-Rösmann ist froh, nach einem neuen Zuschnitt der Bezirke nun wieder alle sechs besetzt zu haben. Die Bereitschaft, sich als Schiedsperson zu engagieren, habe nachgelassen.

Überzeugt von ihrem Ehrenamt

50 bis 60 Fälle im Jahr Zu bearbeiten sind in ganz Herne im Jahr um die 50 bis 60 Fälle. Bei inzwischen nur noch sechs Schiedsbezirken sind das zehn bis zwölf Streitschlichtungen pro Bezirk. Neben den neu besetzten Bezirken Wanne und Eickel gibt es zwei weitere in Sodingen und zwei in Herne Mitte. Die Namen der Schiedspersonen finden sich auf der Homepage des Amtsgerichts Herne: https://www.ag-herne.nrw.de/infos/streitschlichtung/index.php

Monika Ganteföhr ist dagegen nach fast vier Jahrzehnten immer noch überzeugt von ihrer Aufgabe. „Man lernt mit jedem Fall etwas dazu“, sagt sie. Nicht gleich auf die Palme zu gehen, sondern vielleicht mal eine Nacht darüber zu schlafen. „Und dass Dinge, die man als eher unwichtig erlebt, für andere ganz schrecklich sein können.“ Wer Schiedsmann wird oder Schiedsfrau, sollte eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen und zuhören können, sagt sie. „Und die Menschen mögen.“