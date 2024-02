Herne: Städtische Kita Langforthstraße wechselt den Träger

Herne Die Kita Langforthstraße in Herne-Horsthausen wird einen neuen Träger erhalten. Ab dem 1. August 2024 wird sie nicht mehr städtisch sein.

Großer Wechsel in der Kita Langforthstraße in Herne-Horsthausen: Die Stadt übergibt die Trägerschaft zum 1. August 2024 an die Awo. Dazu teilt sie in einer Pressemitteilung mit: „Um die Trägervielfalt in Herne weiter abbilden zu können, haben die Stadt Herne und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) entschieden, die städtische Kita Langforthstraße in die Trägerschaft der AWO zu überführen – vorbehaltlich der Zustimmung des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie.“ Dieser Schritt sei erforderlich, da die Stadt Herne die Anzahl der Kita-Betreuungsplätze im Stadtgebiet durch den Neubau von zwei Kitas erweitern wird.

„Ab dem 1. August 2024 soll die Awo die Verantwortung für den Betrieb der Einrichtung übernehmen“, heißt es weiter. Für betroffene Familien organisierten die Stadt Herne und die Awo eine Informationsveranstaltung Ende Februar. In der Kindertageseinrichtung werden derzeit sechs U3-Kinder und 84 Ü3-Kinder betreut – aufgeteilt in vier Gruppen. Die Stadt machte zunächst keine Angabe dazu, ob die Mitarbeitenden übernommen werden.

