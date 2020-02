Herne: Stadtprinzenpaar muss beim Rathaussturm viel arbeiten

Herne. Rathaussturm auch in Herne: Das Stadtprinzenpaar musste schwer „arbeiten“, bevor es Oberbürgermeister Frank Dudda den Schlüssel entreißen konnte.

An Weiberfastnacht haben die Narren auch in Herne-Mitte das Rathaus erobert. Bevor Oberbürgermeister Frank Dudda aber den Schlüssel herausrückte, musste das Prinzenpaar Aufgaben erledigen.

Auch wenn nun die tollen Tagen ihren Höhepunkt erreichten: Zum Beginn des traditionellen Rathaussturms gab es am Donnerstagnachmittag zunächst eine Schweigeminute für die Opfer der Bluttat von Hanau. Anschließend musste das Stadtprinzenpaar von der HeKaGe, Andreas I. und Jennifer I., aus mehreren Wappen die acht richtigen der Herner Partnerstädte heraussuchen. Bei jedem richtigen Ergebnis feuerte die Konfettikanone.

Am Ende war es so, wie es kommen musste: Der Schlüssel wechselte den Besitzer, und bis Aschermittwoch hat nun die HeKaGe das Sagen in der Stadt.