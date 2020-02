Herne: Stadt will erste „Bienenhaltestellen“ einrichten

Herne. Auch in Herne sollen nun Wartehäuschen an Bushaltestellen zu „Bienenhaltestellen“ umgestaltet werden. Das steckt hinter der Aktion.

Im vergangenen Sommer hatte die SPD in Herne vorgeschlagen, Wartehäuschen an Bushaltestellen zu „Bienenhaltestellen“ umzugestalten. Mit Erfolg: In diesem Jahr sollen die ersten Stationen eingerichtet werden.

Vorbild für die Sozialdemokraten ist die Stadt Utrecht. Die viertgrößte Stadt der Niederlande habe 316 Dächer von Wartehäuschen, „Bushokje“ auf Niederländisch, bienenfreundlich gemacht, indem sie dort Pflanzen, hauptsächlich Sukkulenten, gepflanzt habe, berichtet die SPD-Ratsfrau Elisabeth Majchrzak-Frensel bei ihrem Vorstoß im Sommer 2019. Die Gewächse, die an besondere Klima- und Bodenverhältnisse angepasst sind, fingen Feinstaub auf und speicherten Regenwasser.

Nicht zuletzt: Die Sukkulenten trügen dazu bei, die Biodiversität der Stadt zu fördern: „Sie locken Honigbienen und Hummeln an“, so Majchrzak-Frensel. Das sei wichtig, zeigten doch aktuelle Untersuchungen, dass sich die Insektenbestände in Deutschland in den letzten Jahren um bis zu 75 Prozent verringert haben.

Absage an den Standort Schillerstraße in Herne-Mitte

Einem ersten Vorschlag für eine Bienenhaltestelle an der Haltestelle Schillerstraße in Herne-Mitte erteilte die Verwaltung nun eine Absage. Diese sei dort nicht möglich, sagte Josef Becker, der Leiter des städtischen Fachbereichs Tiefbau und Verkehr, am Mittwoch im Umweltausschuss. Der für die Haltestelle vorgesehene Fahrgastunterstand sei Bestandteil eines Förderantrages und damit an den Standort gebunden. Mit dieser Förderung werde insgesamt ein Paket von zehn Fahrgastunterständen produziert und bis auf Abruf zwischengelagert.

Aber: Die Verwaltung suche Ersatzstandorte für die Errichtung der begrünten Fahrgastunterstände. Es sei geplant, „zeitnah in diesem Jahr“, bis zu drei Bienenhaltestellen in Zusammenarbeit mit der HCR im Stadtgebiet zu errichten. Die Mehrkosten für eine begrünte Haltestelle liegen nach den Worten Beckers bei einmalig 3000 Euro gegenüber dem Standardmodell; Letzteres koste rund 6000 Euro. Zusätzlich fielen laufende Kosten für die Pflege der Begrünung an. Diese könnten noch nicht genau beziffert werden.