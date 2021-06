Herne: Stadt saniert in den Sommerferien zahlreiche Schulen

An der Mont-Cenis Gesamtschule wird in den Sommerferien die Sanierung fortgesetzt. Auch in zahlreichen weiteren Herner Schulen rücken die Bauarbeiter an.

Herne. Kennt man ja: In den Sommerferien werden zahlreiche Herner Schulen zu Baustellen. In welchen Einrichtungen die Bautrupps anrücken.

Die Stadt kündigt für die am Montag beginnenden Sommerferien zahlreiche Baumaßnahmen in Schulen an.

Der Fachbereich Gebäudemanagement und die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft nutzten die sechseinhalb Wochen für zahlreiche Bauprojekte und Sanierungen, berichtet die Verwaltung. So rückten die Bautrupps unter anderem am Campus Westring an: In den Sommerferien starte am Berufskolleg Mulvany der Rückbau der Fassade. „Im Anschluss gibt es nicht nur eine neue Fassade, sondern auch einen Fensteraustausch und eine Dachsanierung“, heißt es.

Ein paar Meter entfernt werde ebenfalls die Fassade instandgesetzt. Der Verwaltungstrakt der Realschule Strünkede bekomme eine neue Außenhülle, außerdem sollen die Pausen-Toiletten der Jungen und Mädchen saniert werden.

Umbau des OGS-Bereichs in der Grundschule Eickeler Park

Am Otto-Hahn-Gymnasium würden derweil die Arbeiten an der Schwimm- und Sporthalle fortgesetzt. Auch am Gymnasium Eickel werde in die Sporthalle investiert: „Hier steht die Sanierung der Trinkwasserinstallation auf dem Programm“, berichtet die Stadt. Außerdem werde die Lüftungstechnik in der Aula und der Sporthalle samt Umkleide- und Duschbereichen saniert. Eine Instandsetzung erfolge bei vier Toiletten, die sich im Schulgebäude befinden.

Am Campus Hölkeskampring stehen ebenfalls umfangreiche Arbeiten an: „Zum einen startet der Rückbau der Schwimm- und Sporthalle, zum anderen erfolgt der Umschluss der Fernwärmeversorgung sowie die Sanierung der Grundleitung an der Kolibrischule.“

Auch in der Max-Wiethoff-Schule wird in den Ferien gearbeitet: Die Sodinger Grundschule erhält unter anderem einen neuen OGS-Bereich. Foto: KH

In der Grundschule am Eickeler Park beginnt laut Verwaltung der Umbau im OGS-Bereich. Weitere Maßnahmen der Schulmodernisierungsgesellschaft rückten weitere Grundschulen in den Fokus: An der Max-Wiethoff-Schule in Sodingen bekomme der OGS-Bereich einen Neubau, saniert würden zudem die Bestandsgebäude und die Sporthalle. Ähnlich sieht es an der Claudiusschule in Wanne aus. Auch hier können sich die OGS-Kinder schon bald über einen Erweiterungsbau sowie sanierte Bestandsgebäude samt Sporthalle freuen.

Digitalisierung: Sieben Schulen werden verkabelt

Eine Generalertüchtigung des Hauptgebäudes erfolge an der Grundschule Schulstraße in Herne-Mitte. An der Königstraße in Eickel heiße es dagegen Abschied nehmen vom Hausmeisterhaus, das abgerissen werde. Kein Abriss, aber ein Umbau stehe in der Sodinger Gesamtschule Mont-Cenis an, wo der Umkleidetrakt der Sporthalle neugestaltet werde.

Die Fachleute der Baufirmen seien während der Sommerferien aber auch in Sachen Digitalisierung im Einsatz, betont die Stadt. In gleich sieben Bildungseinrichtungen starte in den nächsten Tagen die strukturierte Gebäudeverkabelung für den Digitalpakt. Und zwar: in den Grundschulen Schillerschule, Vellwigschule und Eickeler Park, in der Realschule Strünkede, im Gymnasium Wanne, im Pestalozzi Gymnasium und im Berufskolleg Mulvany.

