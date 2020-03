Coronavirus Herne: Stadt beantwortet Corona-Fragen am Service-Telefon

Herne. Die Stadt Herne bietet ab Dienstag ein Service-Telefon an. Dort können alle Fragen rund um das Coronavirus gestellt werden.

Die Stadt Herne bietet ab Dienstag, 3. März, allen Bürgern, die allgemeine Fragen zum Coronavirus in Herne haben, ein Service-Telefon an. Unter 0700 / 16 200 000 beantwortet ein Mitarbeiter der Stadt Herne allgemeine Fragen in der Zeit von montags bis donnerstags 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Die Stadt Herne bittet um Verständnis, dass hier keine medizinische Beratung stattfinden kann.

Arzt sollte erst telefonisch kontaktiert werden

Weiterhin gilt der Hinweis: Falls jemand den Verdacht hat, dass er sich mit dem Virus infiziert haben könnte und die krankheitstypischen Symptome bei sich wahrnimmt, soll die Person sich zunächst telefonisch mit einem Arzt in Verbindung zu setzen. Aus diesem Gespräch ergibt sich das weitere Vorgehen. Die Bürger werden gebeten, nicht sofort und ohne Rücksprache in eine Arztpraxis oder in ein Krankenhaus zu gehen, teilt die Stadt mit.

Antworten auf häufig gestellte Fragen bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

Informationen zu den Symptomen einer Coronainfektion bietet die Internetseite des Robert-Koch-Instituts: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

Hinweise zu geplanten Auslandsreisen hat das Auswärtige Amt zusammengestellt: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit