Herne: St. Christophorus Wanne-Eickel hält an Messen fest

Gottesdienst in der St Laurentius-Gemeinde in Wanne. Die katholischen Gemeinden der Pfarrei St. Christophorus haben sich entschlossen, an allen Gottesdiensten festzuhalten.

Herne. Die katholischen Gemeinden in Wanne-Eickel wollen auf ihre Gottesdienste an Heiligabend nicht verzichten. Auch auf Plätzen finden Messen statt.

Die Pfarrei St. Christophorus Wanne-Eickel feiert alle geplanten Gottesdienste an den Weihnachtstagen. Das teilte Pfarrer Ludger Plümpe am Freitag mit.

Kurze Outdoor-Gottesdienste auf Plätzen

Pfarrer Ludger Plümpe leitet die Pfarrei St. Christophorus. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Nach intensiven Beratungen aller Verantwortlichen habe man sich entschlossen, am Heiligabendnachmittag, 24. Dezember, um 16 Uhr auf acht Plätzen an den Kirchen, auf einem Parkplatz und auf einem Schulhof 20-minütige Outdoor-Gottesdienste zu feiern. „Der derzeitige Anmeldestand zeigt uns, dass junge Familien diesen besinnlichen Einstieg in die Festtage gerne annehmen“, so Pfarrer Plümpe. Durch das Anmeldeverfahren und den Abstand auf den Plätzen durch aufgezeichnete Felder sei die notwendige Sicherheit für alle Beteiligten gewährleistet.

Die Gottesdienste an den Festtagen und bis zum 10. Januar fänden in den Kirchen mit einer noch einmal reduzierten Besucherzahl statt. Draußen wie drinnen sei der Gemeindegesang bedauerlicherweise verboten, aber auch hier gehe die Sicherheit aller vor. Plümpe: „Die Kirchenmusiker werden sich alle Mühe geben, die Gottesdienste lebendig zu gestalten.“

Maske muss getragen werden

Das Tragen des Mund-Nasenschutzes während des gesamten Gottesdienstes bleibt unverändert. Alle Gottesdienstbesucher werden dringend gebeten, vor, während und nach dem Gottesdienst auch vor der Kirche die Abstände einzuhalten. „Es gibt viele andere Formen des Gebetes, des Gottesdienstes zu Hause oder Online und der persönlichen oder gemeinschaftlichen Glaubensvertiefung“, erklärt Ludger Plümpe. Dazu ermutige man ausdrücklich. „Nach reiflicher Überlegung möchten wir mit dem Feiern der Gottesdienste dazu unseren Beitrag denen anbieten, die diese Form wünschen“, so Plümpe abschließend. „Wir würden es nicht tun, wären wir von unseren Sicherheitskonzepten nicht überzeugt.

Die katholische Pfarrei St. Dionysius in Herne hatte am Mittwoch alle Weihnachtsgottesdienste unter freiem Himmel abgesagt. Die evangelischen Kirchen feiern nur den Autokino-Gottesdienst bei Zurbrüggen.

