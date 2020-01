Herne: Sport-Förderprojekt wird mit 17.000 Euro unterstützt

Herne. „Sportplatz Kommune – Kinder- und Jugendsport in NRW“: So heißt ein Projekt, in Herne. Das sind die Kitas und Vereine, die zum Start mitmachen.

Die Stadt Herne, der Stadtsportbund und die Sportjugend Herne haben sich erfolgreich mit einem Vorhaben beim Förderprojekt „Sportplatz Kommune – Kinder- und Jugendsport in NRW“ beworben. Dafür fließen 17.000 Euro.

Kern der gemeinsamen Aufgabe in den Jahren 2020/2021 sei die Förderung und der Start von Bewegungsangeboten für Kinder unter sieben Jahren in Herne, teilt der Stadtsportbund mit. Dazu sollen Kooperationen zwischen Sportvereinen und Kindertagesstätten gefördert werden – mit dem Ziel, Bewegungskindergärten und kinderfreundliche Sportvereine in Herne durch den Landesportbund zur zertifizieren und Bewegungsangebote in Herne aufzubauen. Die gemeinsame Idee sei bei einer Jury gut angekommen und werde pro Jahr mit 8500 Euro für Ausbildung, Ausstattung und Netzwerkarbeit gefördert.

Zwei Kitas und sechs Vereine machen sich gemeinsam auf den Weg

In diesem Jahr machen sich laut Stadtsportbund zwei Kitas und sechs Vereine auf den Weg zum Bewegungskindergarten und kinderfreundlichen Sportverein und beginnen ihre Ausbildung Mitte Februar: die städtische Kita Weustenbusch und die evangelische Kita am Scharpwinkelring sowie neun Übungsleiter vom Turnverein Börnig Sodingen, Freizeit und Breitensport Herne, Baukauer Turnclub, Chon Ji Wanne, Badminton-Club Westfalia Herne und Gea Happel.

Der Kern des Projektes „Sportplatz Kommune“ sei eine integrierte Kinder- und Jugendsportentwicklung in Kita, Schule und Sportverein als gemeinsames Feld der Sportpolitik von Staat und Zivilgesellschaft in der Kommune, so der Stadtsportbund. Dabei würden Akteure im Kinder- und Jugendsport angeregt und begleitet, in einem kommunalen Netzwerk gemeinsam auf die örtlichen Gegebenheiten und Erfordernisse bezogene Ideen zu entwickeln und in Projekten umzusetzen.

Weitere Interessierte Kitas und Sportvereine können sich bei Interesse bei Petra Herrmann-Kopp unter Tel. 02323/9192385 melden.