Herne: Sperrungen wegen Gleisarbeiten am Linie 306 und 316

Herne. Wegen Gleisarbeiten der Bogestra wird der Verkehr am Kreisverkehr Eickeler Straße/Edmund-Weber-Straße umgeleitet. Zwei Haltestellen entfallen.

Auf der Strecke der Straßenbahnlinien 306 und 316 sind in Herne im Bereich des Kreisverkehrs Eickeler Straße/ Edmund-Weber-Straße Gleisbauarbeiten notwendig. Diese finden von Dienstag, 6. April, bis Sonntag, 11. April, statt, wie die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen mitteilen. Die Bogestra möchte dafür die Osterferien nutzen. Es komme dabei zu Wochenendarbeit.

Für die Zeit der Gleisarbeiten wird die Verkehrsführung geändert. So soll im Laufe des Tages am Montag, 5. April, im Kreisverkehr die Fahrtbeziehung zwischen Riemker Straße/Magdeburger Straße und Eickeler Straße in Richtung Eickel gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Montag, 12. April an. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen in Herne und Bochum. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Bogestra bittet die Verkehrsteilnehmer, sich im Vorfeld auf die Behinderung einzustellen. Wenn möglich sollte der Bereich großräumig umfahren werden.

Zwei Haltestellen können nicht angefahren werden

Wegen der Arbeiten werden auf der Linie 306 von Dienstag, 6. April, Betriebsbeginn, bis Freitag, 9. April, Betriebsende, zwischen den Haltestellen Hordeler Straße und Wanne-Eickel Hbf Busse statt Bahnen eingesetzt. Die Haltestellen werden in der Regel an den Fahrbahnrand verlegt. Aufgrund der Sperrung im Kreisverkehr müssen die Ersatzbusse in Richtung Wanne-Eickel umgeleitet werden. Dabei können die Haltestellen Eickeler Straße und Hannibalstraße nicht angefahren werden. Die Haltestelle Hannibal Einkaufscentrum wird auf die Dorstener Straße verlegt. Weil die Ersatzbusse andere Fahrzeiten haben als üblicherweise die Straßenbahnen, ändert sich der Fahrplan und die Abfahrtszeiten.

Ebenfalls umgeleitet werden müssen die Busse der Linie 385 in Richtung Gelsenkirchen. Hier wird die Haltestelle Eickeler Straße hinter den Kreisverkehr verlegt.

Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, der Bogestra-App, abgerufen werden. Bei Fragen gibt das Service-Telefon Auskunft unter der Nummer 0180 6 / 50 40 30 (Festnetz 20 Cent/Verbindung, mobil max. 60 Cent/Verbindung).