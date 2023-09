Herne: Sperrmüll brennt – Wohnungen nicht mehr bewohnbar

Herne. In Herne musste die Feuerwehr in der Nacht ausrücken. Vor einem Wohnhaus hat Sperrmüll gebrannt. Das Feuer griff auf die Wohnungen über.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 6. September, hat vor einem Wohngebäude an der Bahnhofstraße in Herne Sperrmüll gebrannt. Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle der Feuerwehr Herne über Notruf das Feuer.

Der Brand hatte sich bereits auf die Erdgeschosswohnung und die Wohnung im 1. OG ausgedehnt, teilt die Feuerwehr mit. Es wurden zwei Trupps eingesetzt. Außerdem wurde die Drehleiter eingesetzt, um den Übergriff der Flammen auf weitere Wohnungen zu verhindern. Im Einsatzverlauf wurden laut Feuerwehr drei Personen gerettet und insgesamt fünf Personen durch den Rettungsdienst versorgt.

Durch den Brand wurden zwei Wohnungen so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte an der Einsatzstelle und stellte den Grundschutz sicher. Am gesamten Einsatz waren 34 Feuerwehrkräfte und acht Kräfte des Rettungsdienstes beteiligt.

