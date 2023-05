Herne: Soundnacht mit DJ, Live-Techno und Lichtkunst

Herne. In Herne steigt am Wochenende eine große Party mit DJ, Live-Techno und Lichtkunst. Wer bei der Soundnacht im Archäologiemuseum alles auftritt.

Das Archäologiemuseum in Herne lädt zur zweiten „Soundnacht“ ein. Sie findet statt am Samstag, 13. Mai, ab 18 Uhr, und geht bis tief in die Nacht. Unter dem Motto „Zeitrauschen“ wird das Museum am Europaplatz Schauplatz eines besonderen Licht- und Klangerlebnisses, verspricht der Veranstalter. Die Einbauten in der Dauerausstellung sollen dabei eine besondere Kulisse für Tanz-Performance, Mapping- und Videokunst bieten. Ein DJ-Team im Innenhof und eine Bar im Haus sollen zudem für ein unübliches Museumserlebnis sorgen.

Videokünstlerin, Theater- und Medienwissenschaftlerin: Viv Lennert/Metafrau. Foto: Monika Hanfland

Das DJ-Duo A2iCE & BO3 aka Jana Kerima Stolzer & Lex Rütten legen im grünen Innenhof des LWL-Archäologiemuseums am Europaplatz in Herne-Mitte Grooves auf und spielen zudem ein einstündiges Live-Set basierend auf Soundtracks ihres künstlerischen Schaffens, heißt es in einer Ankündigung. Viv Lennert/Metafrau greife diese Sounds auf und projiziere visuelle Collagen in den Raum.

Die Tänzerin und Performance-Künstlerin Pauli Nafer wiederum nehme das Publikum mit ihren szenischen Bewegungen auf eine Reise durch die Dauerausstellung. Während im Innenhof die Bässe den Ton angeben, erzeuge Nafer allein mit Bewegung Soundnuancen. Und: Mit ihrer mobilen Medienkunst-Installation „All your Base“ erstelle das Künstlerduo „Cylvester“ spontane audiovisuelle Medienkunst, an der sich auch das Publikum beteiligen könne.

Beteiligung sei auch bei der neuen interaktiven Tour „Lost in TimeTime“ gefragt, die erstmals öffentlich präsentiert und getestet werde. Die interaktive Tour sei entstanden im Rahmen des Verbundprojekts „Museum als CoLabor. Öffne die Blackbox Archäologie“. Ziel hierbei sei die Entwicklung neuer digitaler Vermittlungsformate, um die Wissenschaft der Archäologie erfahrbar zu machen. Die Tour findet um 19, 20 und 21 Uhr statt.

„In der Architektur unserer Dauerausstellung schaffen wir mit verschiedenen künstlerischen Interventionen durch Tanz- und Medienkünstler:innen eine außergewöhnlich emotionale Atmosphäre“, sagt Museumsleiterin Doreen Mölders. Und die eigens für diesen Abend eingerichtete Bar im Untergeschoss sorge „für das entsprechende Night Fever“.

„Soundnacht“ im LWL-Museum für Archäologie, Europaplatz: Samstag, 13. Mai, 18 bis 3 Uhr. Tickets kosten 10 (ermäßigt 8 Euro) vor Ort und online unter https://shop.ticketpay.de/organizer/5203QGH5?view=list

