Herne: Sodinger Bergfest meldet sich aus Winterpause zurück

Nach der Premiere 2022 geht es nun weiter: Das Sodinger Bergfest lädt in Kürze wieder zum Essen, Trinken und Klönen ein.

Herne. Die Macher des Sodinger Bergfests wollen 2023 an den Erfolg des Vorjahrs anknüpfen. Wann der Herner Feierabendmarkt stattfindet, was sich ändert.

Nach dem großen Erfolg des im vergangenen Jahr gestarteten Sodinger Bergfests wird der beliebte Feierabendmarkt auch 2023 wieder stattfinden. Das kündigt Markus Lülf vom veranstaltenden Verein Förderturm an.

Markus Lülf und sein Verein Förderturm sind Veranstalter des Sodinger Bergfests. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Los geht es am Mittwoch, 3. Mai. Bis einschließlich Oktober sollen fortan an jedem ersten Mittwoch des Monats die Bierzeltgarnituren aufgestellt werden und die Gastronomen und Händler anrücken. Die Veranstaltungen beginnen um jeweils 16 Uhr. Es würden wieder die bekannten Anbieter vor Ort sein, ergänzt um „drei, vier neue Stände“, kündigt Markus Lülf an. Die weiteren Termine: 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September und 4. Oktober.

Bereits am Freitag, 21. April, hatte sich „Lecker in Eickel“ aus der Winterpause zurückgemeldet. Der Feierabendmarkt auf dem Eickeler Markt beendet die Saison allerdings schon im September. Alle Termine (jeweils freitags von 18 bis 22 Uhr): 26. Mai, 23. Juni, 18. August und 8. September.

