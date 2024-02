Herne Zwei Diebstähle innerhalb weniger Stunden haben sich am Montag in Herne ereignet. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Täterin und Tätern.

Zwei Seniorinnen sind am Montag, 5. Februar, in Herne-Mitte und Wanne-Süd Opfer von Trickdieben geworden. Nun sucht die Herner Kriminalpolizei Zeugen, die bei der Ergreifung der Täter helfen könnten.

So schildert die Polizei die beiden Fälle: Der erste Vorfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr in Wanne-Süd. Nach bisherigem Ermittlungsstand war eine 80-jährige Hernerin mit ihrem Rollator auf der Kurhausstraße unterwegs. Als sie ihr Wohnhaus in der Nähe des Gymnasiums erreichte, traf sie im Hausflur des Mehrfamilienhauses auf einen Unbekannten, der sie mithilfe eines Stadtplans um eine Wegbeschreibung bat. Nach einem kurzen Wortwechsel verließ der Mann das Haus in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin, dass ihre Tasche mit Wertsachen aus ihrem Rollator entwendet worden war.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit stabiler Statur und schwarzem glattem Haar. Der Mann hat ein rundes Gesicht und trug eine Brille sowie einen grauen Parker.

Rund drei Stunden später ereignete sich in Herne-Mitte ein weiteres Diebstahlsdelikt. Als eine 86-jährige Bochumerin gegen 14.30 Uhr eine Bankfiliale an der Bahnhofsstraße 7b betreten wollte, wurde sie vor der Tür von einem augenscheinlichen Pärchen mit einer Zeitung in der Hand angesprochen. Unter einem Vorwand verwickelte das Paar die Seniorin in ein Gespräch und lief anschließend in unbekannte Richtung. Als die Bochumerin daraufhin die Bank betrat, bemerkte sie ihre geöffnete Handtasche sowie fehlende Kreditkarten.

Beschrieben wurde das kriminelle Duo wie folgt: Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatte eine dickliche Statur, schwarze Haare und Bart. Die Frau war etwa 40 Jahre alt, 1,50 bis 1,55 Meter groß und dünn. Sie hatte dunkle krause Haare, rot lackierte Fingernägel.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

