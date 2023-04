Herne: So öffnen die Wochenmärkte über Ostern

Herne. Wegen Ostern findet in Herne nicht jeder Wochenmarkt am gewohnten Tag statt: Es kommt zu Verschiebungen. An welchen Tagen die Märkte stattfinden.

Am Karfreitag, 7. April, findet in Herne kein Wochenmarkt statt. Darauf macht die Stadt Herne aufmerksam. Dafür werden die Wochenmärkte in Wanne-Nord, Eickel und Herne-Mitte vorgezogen – auf diesen Donnerstag, 6. April.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Diese Kirchen in Wanne-Eickel sollen geschlossen werden

Kinderporno-Verdacht: Hinweis auf Herner Kita-Chef kam aus den USA

Kulturschiff auf dem Rhein-Herne-Kanal mit Programm an Bord

Nach Ostern, so teilte die Stadt Herne am Mittwoch mit, gehe es dann mit den Markttagen wie gewohnt weiter: Am Dienstag, 11. April, finden die Märkte in Eickel und Herne-Mitte, am Mittwoch, 12. April, in Wanne-Mitte und Herne-Sodingen, am Donnerstag, 13. April, in Röhlinghausen, am Freitag, 14. April, in Wanne-Nord, Herne-Mitte und Eickel, sowie am Samstag, 15. April, in Wanne-Süd und Herne-Sodingen statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel