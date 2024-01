Herne: So laufen Anmeldungen für Klasse 5 und Berufskollegs

Ende Januar beginnen die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen und Berufskollegs in Herne.

Wer im Sommer von der 4. Klasse an eine weiterführende Schule in Herne wechseln möchte, muss sich schon bald an der Wunschschule bewerben: Die Anmeldungen an den städtischen Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen für das im August 2024 beginnende Schuljahr erfolgen am Dienstag, 30. Januar, von 8 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 31. Januar, von 8 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 1. Februar, von 8 bis 17 Uhr. Die Anmeldungen für die Hans-Tilkowski Hauptschule sind am Mittwoch, 14. Februar, von 8 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 15. Februar, von 8 bis 17 Uhr den Geschäftszimmern der Schule möglich.

Um eine größere Menschenansammlung am 1. Anmeldetag an den Schulen zu vermeiden, wird darum gebeten, möglichst entsprechend der folgenden alphabetischen Einteilung nach den Nachnamen Ihrer Kinder an Ihrer Wunschschule zu erscheinen: Erster Anmeldetag: Nachnamen, die mit den Buchstaben A bis H beginnen. Zweiter Anmeldetag: Nachnamen, die mit den Buchstaben I bis O beginnen. Dritter Anmeldetag: Nachnamen, die mit den Buchstaben P bis Z beginnen. Dabei gilt jede Anmeldung, unerheblich, an welchem Anmeldetag sie erfolgt, als gleichwertig, teilt die Stadt mit. Die alphabetische Einteilung ist bei der Hauptschule nicht gegeben.

Wie die Stadt mitteilt, sind bei der Anmeldung folgende Unterlagen einzureichen: die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch und das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 in Kopie sowie der ausgefüllte Anmeldeschein (wird von der Grundschule ausgehändigt) im Original. Außerdem muss der Impfausweis zur Einsicht des Masernschutzes des Kindes vorgelegt werden. Wer sein Kind an der Sekundarschule Quinoa-Schule Herne anmelden möchte, erreicht die Schule unter Telefon 02323/4931900 und per E-Mail unter info@quinoa-zukunft.de.

Herne: Anmeldungen für Sekundarstufe II und Berufskollegs

Die Anmeldungen von Jungen und Mädchen für die Sekundarstufe II, Jahrgangsstufe 10 beziehungsweise 11, für das im August 2024 beginnende Schuljahr werden zwischen Freitag, 26. Januar und Freitag, 16. Februar, zu den üblichen Öffnungszeiten in den Geschäftszimmern der Schulen entgegengenommen, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Es wird empfohlen, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Erforderlich sind folgende Unterlagen: die ausgedruckte und unterschriebene Anmeldung von „schulbewerbung.de“, ein ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular, eine Fotokopie des letzten Halbjahreszeugnisses sowie die Abstammungsurkunde.

Die Anmeldungen zu den Berufskollegs der Stadt Herne für das nächste Schuljahr können zwischen Freitag, 26. Januar, und Freitag, 16. Februar, zu den nachfolgenden Zeiten in den Geschäftszimmern der Berufskollegs vorgenommen werden. Anmeldezeiten am Mulvany Berufskolleg: Montag bis Mittwoch: 8 bis 14 Uhr, Donnerstag: 8 bis 15:30 Uhr, Freitag: 8 bis 12 Uhr. Ein Tag der offenen Tür ist am Freitag, 26. Januar 2024, von 15 bis 18 Uhr (hier nur Beratung und Anmeldung) und Samstag, 27. Januar 2024 von 9 bis 12 Uhr. Anmeldezeiten am Emschertal-Berufskolleg: Montag bis Donnerstag: 8 bis 15 Uhr, Freitag: 8 bis 13 Uhr. Tag der offenen Tür ist am Standort Westring: Freitag, 26. Januar, von 17 bis 19 Uhr und am Samstag, 27. Januar, von 9 bis 13 Uhr, an den Standorten Westring und Steinstraße.

Erforderlich sind folgende Unterlagen: die ausgedruckte und unterschriebene Anmeldung von „Schüler Online“ und ein ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular bei Minderjährigen mit Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten. Fotokopie und Original des Abschlusszeugnisses beziehungsweise des Zwischenzeugnisses der zuvor besuchten Schule. Der Personalausweis beziehungsweise die Meldebestätigung, zwei aktuelle Passfotos sowie der Impfausweis/ Nachweis über die Masernimpfung.

