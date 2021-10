Herne: Singende Chefärztin hat Leidenschaft nie verloren

Herne. Eine Herner Chefärztin singt schon seit ihrer Kindheit gerne. Ihre Leidenschaft für Musik begleitet die 50-jährige Albanerin bis in den OP-Saal.

Musik hat ihr als kleines Mädchen schon sehr viel bedeutet. Sie sang sehr gerne, nahm vor der Einschulung in ihrer Heimatstadt Shkodra, an der Grenze zu Montenegro, in Albanien an einem Wettbewerb teil, wollte gerne auf die Musikschule gehen. Doch es kam anders – heute ist Luljeta Korca Chefärztin der Gynäkologischen Klinik am Evangelischen Krankenhaus (EvK). Die Leidenschaft für Musik hat sie aber nicht verloren – eher im Gegenteil, sie begleitet die Ärztin sogar im OP.

„In Albanien konnte man entweder auf die normale oder die Musikschule gehen – von der ersten Klasse an“, erklärt die 50-Jährige. Ihr Vater hat ihr mit 17 Jahren erzählt, dass er der Jury damals sagte, sie solle sie nicht gewinnen lassen. „Mein Papa war Regisseur am Theater und wusste, wie schwer es ist, als Künstler Fuß zu fassen. Er wollte, dass ich alle Möglichkeiten habe.“ Bei ihrem gleichaltrigen Cousin, der auf der Musikschule Geige studierte, sah sie den Unterschied deutlich: „Die Hauptfächer fielen hinten über.“ Vor der Einschulung sei sie viel zu jung gewesen, um die Wichtigkeit der Entscheidung zu überblicken und war ihrem Vater deshalb nicht böse.

Herne: Albanisches Studium wurde in Deutschland nicht vollständig anerkannt

Nach dem Abitur begann Luljeta Korca ihr Medizinstudium, machte im Juli 1994 ihr Diplom und kam im August nach Deutschland. „Mein Mann ist schon 1992 emigriert, aber ich wollte erst mein Studium fertig machen.“ Da das albanische Studium in Deutschland nicht vollständig anerkannt wurde, musste die frisch gebackene Ärztin zwei weitere Jahre an der Uni Bochum studieren, um das zweite und dritte Staatsexamen abzulegen. „Ich habe das aber nicht bereut, weil ich so genügend Zeit hatte, Deutsch zu lernen und das deutsche Gesundheitssystem zu verstehen.“ Sie bekam anschließend eine Stelle am Augusta Krankenhaus in Bochum, wo sie sich von der Ärztin im Praktikum zur Oberärztin hocharbeitete.

„Meine ehemalige Chefin fragte mich dann, ob mir die Leitung hier in Herne vorstellen könnte“, erinnert sich Luljeta Korca. Da die minimal-invasive Behandlung von unter anderem Harninkontinenz zu ihren Schwerpunkten zählt, nahm sie die Stelle an der rein operativen Klinik gerne an. Das ist mittlerweile 15 Jahre her. „Es fasziniert mich immer noch, wie rasch die Entwicklung in der Medizintechnik voran geht.“

Den Kontakt zu ihrer Familie hat die gebürtige Albanerin immer gehalten, auch wenn ihr Lebensmittelpunkt im Ruhrgebiet ist. „Ich arbeite in Herne, wohne ganz nah in Bochum. Meine Freunde sind hier.“ Ein Ohr habe sie immer an der alten Heimat. Anfang des Jahres verlor sie ihre Mutter an Corona. „Das war schwierig, weil das Reisen im Lockdown eine Herausforderung war.“ Nun steht ein Besuch bei ihrer Schwester an. „Ich freue mich schon, denn mit meinem zeitfüllenden Job bleibt nicht allzu viel Zeit für Familie und Freizeit.“

Herner Ärztin hört am liebsten Jazz und klassische Musik

So kam es auch, dass sie ihre regelmäßigen Chortreffen nicht mehr wahrnehmen konnte. Deshalb singt sie aber nicht weniger und holt sich die Musik auf die Arbeit. „Im OP läuft immer Musik; dann fängt die erste Schwester an zu summen, dann die zweite, dann ich“, erzählt sie und lacht. Bei ihren Lieblingsliedern singe sie auch mit. „Die Musik im Hintergrund hilft mir, mich zu entspannen und gleichzeitig besser zu konzentrieren.“ Musik ist auch das, was sie nach der Arbeit „runterholt“. „Sobald ich im Auto sitze, läuft Musik. Da singe ich mit, das tut mir gut.“ Am liebsten hört Luljeta Korca Jazz, aber auch klassische Musik. „Womit ich nicht so viel anfangen kann, ist Heavy Metal“, verrät sie. Es gebe einige Ausnahmen wie „Nothing Else Matters“ von Metallica.

Eigentlich wollte die zweifache Mutter immer ein Instrument lernen, Geige oder Klavier, aber bislang fehlte ihr schlicht die Zeit. Ihre Söhne hat sie allerdings sofort beim Programm „Jedem Kind ein Instrument“ angemeldet. Sie lernten Trompete und Querflöte. Mittlerweile sind die Söhne 16 und 20 Jahre alt und haben andere Interessen. „Das ist ein bisschen schade, denn diese Jahre vermisse ich.“

Luljeta Korca geht furchtbar gerne auf Konzerte, vor allem das Musikforum fehlt ihr. 2019 war sie mit ihrem Sohn zum ersten Mal bei einem Festival in Hamburg. „Das werde ich wohl nie vergessen“, sagt sie und fängt an zu lachen. Nach Stunden voller Vorbands und Teenagern, die so sehr drängelten, dass sie zwischendurch kein Bein mehr auf den Boden bekam, fing sie an die jungen Besucher ringsherum zusammenzustutzen. „Meinem Sohn war das sehr peinlich.“ Als der Hauptact, Billie Eilish, aber die Bühne betrat, war plötzlich Platz und alle sangen die Lieder mit. „Das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, meinem Sohn zuzuhören, wie er Zeile für Zeile mitsang und einfach nur glücklich war.“ Auch wenn er danach beschloss, Konzerte künftig ohne seine Mutter zu besuchen.

>>>Ärztin sang auf Hochzeit

Luljeta Korca singt eigentlich nur für sich privat oder im Chor. Einmal sang sie aber auf einer Hochzeit. „Wir waren mit Freunden im Urlaub und haben an einem Karaokeabend teilgenommen.“ Die Freunde waren so begeistert von ihrer Stimme, dass sie sie baten, auf der Hochzeit ihrer Tochter zu singen.

Die Ärztin probte zwei Monate lang und sang unter anderem „Halleluja“ von Leonard Cohen und „Circle of life“ von Elton John.