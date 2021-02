Herne: Signalkabel auf Gleise gelegt - Bahnpolizei ermittelt

Herne. Die Bundespolizei ermittelt gegen Unbekannt: Am Mittwoch überfuhr ein IC in Herne ein herausgerissenes Signalkabel. Zum Glück passierte nichts.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise.

IC überfuhr Signalkabel

Am Mittwochmorgen hatte ein IC auf einer Eisenbahnbrücke in Baukau ein Signalkabel überfahren. Bisher Unbekannte hatten das Kabel vermutlich aus einem Rohr gezogen und dort deponiert. Das hatte gegen 8 Uhr die Deutsche Bahn der Bundespolizei in Recklinghausen gemeldet. Als Ort der Störung konnte die Bahnbrücke an der Forellstraße, nahe der Autobahn 43, ermittelt werden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter das 140-adrige Kabel aus einem Rohr herausgezogen haben und dann so auf die Gleise legten, dass der nachfolgende Zug dieses erfasste und über 120 Meter mit sich zog. Dadurch wurde das Kabel aus mehreren Verankerungen gerissen. Nach jetzigem Kenntnisstand trug der IC 115, der von Münster nach Klagenfurt fuhr, keine Beschädigungen davon.

Züge verspäteten sich

Einsatzkräfte der Bundespolizei sicherten die Spuren vor Ort. Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen für nachfolgenden Züge. Die Tatzeit konnte auf den 10. Februar zwischen 7 und 8 Uhr morgens eingegrenzt werden.

Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6888000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.