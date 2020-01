Herne. Nach 16 Monaten Bauzeit konnten die Bewohner des Seniorenzentrums St. Georg in Herne nun ihr neues Zuhause in den Widumer Höfen beziehen.

Auch wenn draußen noch die Bagger rollen, ist es drinnen schon sehr heimelig. 105 Bewohner sind von ihrem alten Wohnort, dem Seniorenzentrum St. Georg in Baukau, in ihr neues Zuhause, die Senioreneinrichtung Widumer Höfe in Börnig, gezogen.

Die neue Einrichtung bietet nicht nur lichtdurchflutete Einzelzimmer mit eigenem Bad, sondern neue Angebote wie die Tages- und Kurzzeitpflege. „Ich freue mich besonders, dass wir im Zeitplan bleiben konnten“, sagt Sabine Edlinger, Mitglied der Geschäftsführung der St. Elisabeth Gruppe. Im Außengelände seien zwar noch einige Arbeiten notwendig, aber im Sommer soll alles fertig sein.

26,2 Millionen investiert die St. Elisabeth Gruppe in das Projekt Widumer Höfe

Die Senioreneinrichtung Widumer Höfe ist nun im Januar bezogen worden. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Innenhöfe und kleine Gärten – darunter ein Demenz- und Therapiegarten – werden noch bepflanzt. Außerdem entstehen Fahrradstell- sowie Parkplätze. Der Übergang zum Campus der St. Elisabeth Gruppe erhält bepflanzte Mulden sowie eine Allee als fußläufige Verbindung über das gesamte Gelände. „Diese kann allerdings erst angelegt werden, wenn der Rest des alten Marien Hospitals abgerissen wird“, sagt Edlinger. Dies ist für Ende April, Anfang Mai geplant.

Der Neubau war nötig geworden, weil St. Georg nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach. Seit 2018 gilt es, die Einzelbettquote zu erfüllen, die im Landespflegegesetz festgeschrieben wurde. „Wir haben einen Umbau zunächst geprüft, dann aber beschlossen, lieber neu zu bauen.“

26,2 Millionen Euro investiert die St. Elisabeth Gruppe in das Projekt Widumer Höfe. Auf den rund 27.000 Quadratmetern bieten zwei Wohnkomplexe nun Platz für 80 vollstationäre Pflegeplätze, zusätzliche 24 Tages- und Kurzzeitpflegeplätze sowie 48 Plätze in Wohngruppen, die sich speziell an Bewohner mit dementiellen Veränderungen und anderen gerontopsychiatrischen Erkrankungen richten.

Die Selbstständigkeit der Bewohner soll erhalten bleiben

Eine Besonderheit der Widumer Höfe ist die Gestaltung der Bereiche. Jede Ebene ist in zwei Wohngruppen unterteilt, auch im vollstationären Bereich. Ihnen steht je eine Wohnküche zur Verfügung, in der gemeinsam gekocht, gegessen und Zeit verbracht werden kann. Zudem verfügen zwölf Zimmer über Verbindungstüren, so dass zum Beispiel Ehepaare Tür an Tür wohnen können. „Ein Paar hat direkt gesagt, das geht so gar nicht und die Betten in ein Zimmer gestellt, das andere nutzen sie als Wohnzimmer“, sagt Einrichtungsleiter Jacek Michalak und lacht. Solange es die Pflegesituation erlaube, sei dies kein Problem.

Die Selbstständigkeit der Bewohner so lange wie möglich zu erhalten, stehe in allen Bereichen im Vordergrund. „Die Teilhabe am alltäglichen Leben ist bei Menschen mit Demenz sehr wichtig“, erklärt Michalak. Bewohner gestalten den Alltag mit Pflege- und Betreuungspersonal gemeinsam. Sie kochen, legen Wäsche zusammen und erledigen, was eben so anfällt. „Was sie können, sollen sie selber machen. Wir helfen so viel wie nötig.“

Bewohnerin: „Ich habe hier den Himmel auf Erden“

Die Fortschritte an ihrem neuen Zuhause hat Erna Janowicz aus nächster Nähe mitverfolgt. Die 87-Jährige war eine von 13 Bewohnern aus St. Georg, die im vergangenen Jahr vorübergehend in ein Zimmer des ehemaligen Marien Hospitals auf dem Campusgelände zogen. „Ich habe mich sofort gemeldet, weil ich wieder nach Börnig wollte, um näher bei meinem Mann zu sein“, erklärt die Seniorin. 2017 war das Ehepaar gemeinsam in St. Georg eingezogen, ihr Mann verstarb kurze Zeit später und wurde in Börnig begraben.

Ein gutes Jahr lebte Erna Janowicz in ihrem vorübergehenden Domizil. „Es hat mir gut gefallen und ich konnte sehen, wie es hier voran geht.“ Als erstes habe sie geprüft, in welche Richtung das Fenster ihrer neuen Wohnung geht. „Man muss sich ja orientieren können“, sagt die Seniorin gut gelaunt. Am 6. Januar zog sie in ihr neues Zuhause und fühlt sich schon wohl. „Meine schönen Möbel sind natürlich mitgekommen“, sagt sie. „Die Eingewöhnung dauert immer etwas, schließlich sind wir ja schon alt.“

Ihre Etage und das Gelände hat sie aber trotzdem schon etwas erkundet und freut sich darauf, wenn draußen alle Wege und die Parkanlagen fertig sind. „Ich habe hier den Himmel auf Erden“, freut sich Erna Janowicz, die regelmäßig mit ihrer Tochter, den Enkeln und Urenkeln unterwegs ist. Verschmitzt sagt sie: „Bald bekomme ich noch ein Urenkelchen.“