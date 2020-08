Herne: Schulklasse nach Corona-Fall unter Quarantäne

An dieser Schule in Herne hat es einen Corona-Fall gegeben.

Herne. In Herne ist am Freitag eine Schulklasse unter Quarantäne gestellt worden. Bei einem Schüler war Covid-19 festgestellt worden.

Bei einem Schüler der Gesamtschule Wanne-Eickel ist Covid-19 festgestellt worden. Das teilte die Stadt Herne am Freitagnachmittag mit. Das Gesundheitsamt habe daraufhin vorsorglich die gesamte Klasse mit 27 Schülern unter Quarantäne gestellt.

Anfang kommender Woche, so die Stadt weiter, sollen die betroffenen Schüler der Gesamtschule Wanne-Eickel getestet werden. Die Betroffenen und ihre Erziehungsberechtigten sowie die Lehrkräfte seien bereits informiert worden. Die Stadt gehe damit genau so vor, wie sie bei Infektionen an anderen Schulen vorgegangen sei, heißt es in einer Mitteilung weiter.