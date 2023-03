Herne: Schmuck aus Schlafzimmer einer 96-Jährigen gestohlen

Herne. Trotz aller Polizeiwarnungen ist es erneut passiert: Ein Trickbetrüger hat eine Hernerin (96) in deren Wohnung bestohlen. Wie ihm das gelang.

Eine 96-jährige Frau aus Herne-Röhlinghausen ist Opfer eines Trickbetrügers geworden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Ein unbekannter Mann klingelte am Donnerstag, 2. März, gegen 12.30 Uhr an der Wohnung an der Straße Auf der Wilbe und bat die Seniorin um die Telefonnummer der vermietenden Wohnungsbaugesellschaft, berichtet die Polizei. Die Frau ließ den Unbekannten in ihre Wohnung. Nachdem der Mann etwa 15 Minuten später die Wohnung verließ, bemerkte die 96-Jährige, dass die Schmuckschatulle aus ihrem Schlafzimmer gestohlen worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hat lange, nach hinten gekämmte dunkelblonde Haare und trug zur Tatzeit eine blaue Jacke sowie eine blaue Hose. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

