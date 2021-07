Herne: Satirische Lieder mit Simon und Jan bei Flottmann

„Alles wird gut" verspricht das Ungewöhnliche Liedermacher-Duo Simon und Jan. Zu sehen am Freitag, 23. Juli, bei Flottmann auf der Außenbühne.

Sie kommen wie ein Songwriter-Duo daher, aber die Lieder von Simon und Jan haben es in sich. Zu erleben sind die zwei am Freitag bei Flottmann.

Herne. Ein preisgekröntes Liedermacher- und Satire-Duo gibt sich die Ehre beim KulturOpenAir Herne: Simon und Jan sind am Freitag, 23. Juli, 20 Uhr, zu Gast hinter den Flottmann-Hallen, und sie versprechen: „Alles wird gut“.

Erwartungen werden getäuscht

Auf den ersten Blick erscheinen Simon und Jan wie ein klassisches Songwriter-Duo. Doch hört man nur ein einziges Lied, so die Veranstalter, werde klar: „Dieser Erwartungshaltung stellen die beiden mit diabolischem Spaß ein Bein nach dem anderen. Sie singen sich in den Kopf ihrer Zuhörer, um ihnen im nächsten Moment vor selbigen zu stoßen. Und wenn sie ihr Publikum doch einmal bei der Hand nehmen, dann nur, um es sanft in den nächsten Abgrund zu reißen.“

Dabei seien ihre Texte saukomisch, teils ins Absurde überdreht und „die zeitgeistigen Grenzen der politischen Korrektheit gern mal übertretend“. Simon & Jan werden gefeiert als „runderneuerte Liedermacher“ (Kölner Stadtanzeiger) und ihre Videos im Netz werden hunderttausendfach geklickt. Mit ihren „blitzgescheiten, hintersinnigen und wunderbar satirischen Texten“ hätten sich Simon Eickhoff und Jan Traphan in den vergangenen Jahren nicht nur eine große Fangemeinde im Lager der Liedermacher-Fans ersungen sondern ebenso in der Kabarett- und Comedyszene. Zahlreiche Auszeichnungen bis hin zum Deutschen Kleinkunstpreis zeugen davon.

Das Duo hat sich die Bühne bereits mit Szenegrößen wie Stoppok, Keimzeit, Konstantin Wecker, Götz Widmann und den Monsters of Liedermaching geteilt.

Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 13 Euro zzgl. Gebühren bei Online-Bestellung. Preis an der Abendkasse: 23 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten sind erhältlich in allen Ticketshops mit Anbindung an das System ProTicket oder online unter www.proticket.de. Keine Reservierungen.

