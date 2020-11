Herne. Der Revierpark Gysenberg in Herne wird für 5,5 Millionen Euro umfangreich modernisiert und erweitert. Was genau geplant ist und wann es losgeht.

Der Revierpark Gysenberg in Herne wird ab kommendem Jahr umfassend saniert und modernisiert. Für 5,5 Millionen Euro werden neue Spiellandschaften gebaut, alte erneuert, außerdem wird ein Ökopark angelegt, ein neuer Haupteingang geschaffen sowie Bänke und Beleuchtungen ausgetauscht. Ende 2022 soll alles fertig sein.

Der Revierpark Gysenberg sei „in die Jahre gekommen“, sagt Lothar Przybyl, Geschäftsführer der Revierpark Gysenberg GmbH, zur WAZ. Gerade 50 Jahre alt geworden, sei der erste Revierpark im Ruhrgebiet an vielen Stellen marode. Ähnlich gehe es den anderen Revierparks. Deshalb sollen sie alle angepackt werden – unter dem Leitmotiv „Zukunft und Heimat“.

Herne: Fahrradparcours und Spielturm geplant

Auf der unteren Promenade, zwischen Eishalle und Lago, sollen unter anderen ein Fahrrad-Parcours und ein großer Spielturm gebaut werden, sagt Revierparkchef Przybyl. Zum Parcours: Auf der vermutlich Hundert Meter langen Strecke gehe es rauf und runter. Der Turm, so eine erste Projektskizze, habe viele Elemente, darunter Licht- und Windelemente, sowie Rutschen, Podeste, Netze und Schaukelarme: „Das wird ein echtes Unikat.“

Kernstück des „neuen“ Revierparks soll ein Ökopark werden, der westlich der Gysenbergstraße angelegt werden soll. Dort, wo jetzt noch das Grün verwildert brach liegt, sollen Kinder bald die Natur erkunden. Für 1,7 Millionen Euro soll in dem Ökopark ein „Naturlehrpfad Gysenberg“ entstehen. Geplant seien einzelne Stationen, an denen die Besucher unter anderem Pflanzen, Hölzer und Tierspuren kennen lernen könnten; darunter auch Weit- und Hochsprunganlagen.

RVR steht Rede und Antwort Zur Modernisierung des Revierparks Gysenberg hat der Regionalverband Ruhrgebiet (RVR) eine digitale Infoplattform auf www.revierpark.rvr.ruhr eingerichtet. Für Rückfragen gibt es für Interessierte an diesem Mittwoch, 18. November, ein Infotelefon. Dabei sei die Projektleitung für den Revierpark Gysenberg von 13 bis 14 Uhr unter Telefon 0201/2069549 erreichbar, heißt es in einer Mitteilung des RVR. Aufgrund der Corona-Pandemie könne ein geplanter Infoabend im Revierpark zurzeit nicht durchgeführt werden.

In dem Park sollen die Kinder der Smartphone-Generation ihre Sinne schärfen und die heimische Natur sowie die Heimat entdecken können, so der Revierparkchef. Damit träfen die Verantwortlichen den Zeitgeist: „Das Umweltbewusstsein hat sich verändert.“ Menschen drängten wieder zurück zur Natur und in die Heimat. Schulklassen seien eingeladen, den Ökopark zu besuchen und nebenbei auch im Revierpark zu spielen. Eine Umweltpädagogin, die Lehrern im Ökopark beratend zur Seite stehe, sei bereits eingestellt worden, und auf der oberen Promenade, am Wald, werde auch ein grünes „Freiluft-Klassenzimmer“.

gebaut.

Neue Beleuchtung: Blau bis lila steht im Vordergrund

Gebaut werden soll ein Fahrradparcours „Pumptrack“. Foto: Revierpark Gysenberg

Noch stünden die Planungen nicht bis ins letzte Detail, sagt Przybyl. Klar sei bereits, dass der beliebte Soccercourt erneuert und der marode Kletterturm wegkomme, dass für die obere Promenade generationsübergreifende Spielgeräte angeschafft und im Revierpark interaktive Infosäulen aufgestellt und viele Wege entsiegelt werden. Auch der privat betriebene Teil „Start und Ziel“ mit Spiellandschaft, Go Kart und Grillhütten soll erneuert werden. Und: Alle Revierparks erhielten eine neue Beleuchtung, in Herne stehe die Farbe blau bis lila im Vordergrund. So soll es auch eine „lila Stunde“ geben – und Parkbereiche sollen im Dunkeln entsprechend illuminiert werden. Auch Blumen und Pflanzen sollen auf die Farbe abgestimmt werden.

Nicht zuletzt soll ein neuer Haupteingang an der Ecke Sodinger Straße/Am Revierpark gebaut werden und ein bis zu sechs Meter hohes „R“ bekommen. Der Startschuss für die Umbaumaßnahmen soll, mit etwas Verspätung, nun im kommenden Sommer mit dem Abriss des kleinen Betontunnels zwischen Sport- und Eishalle beginnen. Auch im künftigen Ökopark sollen dann die Rodungsarbeiten starten.

Familienfest „Spatenstich“ im Sommer 2021 geplant

Ein bis zu sechs Meter hohes „R“ für Revierpark soll an den neuen Haupteingang kommen. Foto: RVR

Wie der RVR mitteilt, werde die Planung bis Sommer 2021 abgeschlossen. Dann folgten Ausschreibungen und Vergaben. Geplant seien dann offene Führungen. Und: Ein großes Familienfest „Spatenstich“ soll am 4. Juli 2021 stattfinden.

Am Ende, so der Geschäftsführer, werde der Revierpark deutlich aufgewertet sein. Er ist sicher, dass dann viel mehr Besucher kommen: „Der Umbau wird die Frequenz massiv erhöhen.“