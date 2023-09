Herne: Rettungswagen kracht gegen Pkw – Zwei Verletzte

Ein Rettungswagen war in Herne selbst in einen Unfall verwickelt (Themenbild).

Herne. In Herne ist ein Auto mit einem Rettungswagen zusammengestoßen, der mit Blaulicht unterwegs war. Zwei Menschen wurden verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine Hernerin (25) am Mittwoch, 27. September, gegen 12 Uhr mit ihrem Auto auf der Wiescherstraße in Richtung Herne-Mitte. Auf der Kreuzung mit dem Hölkeskampring krachte es dann: Der Pkw stieß gegen einen Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn während des Abbiegens in den Gegenverkehr fuhr, um seine Fahrt auf dem Hölkeskampring in Richtung Castroper Straße fortsetzen zu können.

Dabei wurden sowohl die Autofahrerin als auch eine Rettungssanitäterin (50, aus Herne) leicht verletzt, heißt es weiter. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

