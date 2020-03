Nach einem Raubüberfall auf einen Nachtschwärmer am Herner Bahnhof sind zwei Teenager aus Herne am Dienstag am Bochumer Landgericht zu Haft- und Arreststrafen verurteilt worden. Ein 16-Jähriger bekam als Warnschuss vier Wochen Dauerarrest auferlegt - ein 19-Jähriger soll 15 Monate Jugendhaft ohne Bewährung verbüßen.

Beide Angeklagte hatten sofort beim Prozessauftakt über ihre Verteidiger Ingo Benninghoven und Wolfgang Bruch Geständnisse abgelegt. Diese honorierte die 8. Jugendkammer auch bei der Bemessung der jeweiligen Strafen. „Bedenken“ hatten die Richter allerdings bei den Angaben des Raubopfers, das zur Tatzeit offenbar massiv von Drogen benebelt gewesen sei.

Täter erbeuteten: Einen Gucci-Gürtel, ein Portemonnaie und ein iPhone

Der Nachtschwärmer wollte angeblich zunächst von einer Schusswaffe, später von einem Elektroschocker bedroht und eingeschüchtert worden sein. Tatsächlich folgten die Bochumer Richter im Urteil den geständigen Angaben der beiden Angeklagten zum eingesetzten Drohgegenstand. „Wir glauben, dass es ein abgebrochener Flaschenhals war“, sagte Richter Stefan Culemann. Fest stehe aber auch: Egal ob surrender E-Schocker oder zackiger Flaschenhals – beide Gegenstände seien als gefährliche Werkzeuge zu bewerten.

Die beiden Herner hatten laut Urteil am 24. Juli 2019 zusammen mit einem minderjährigen (und weil unter 14 Jahre alt auch strafunmündigen) Begleiter den Nachtschwärmer auf eine Grünfläche hinter dem Bahnhofsgelände gelotst. „Jedem war klar, dass das Opfer in die Falle gelockt und ausgeraubt werden sollte“, hieß es in der Urteilsbegründung. Nachdem das Opfer durch einen Faustschlag zu Boden gebracht worden war, wurde es gefilzt und beraubt. Beute: Ein Gucci-Gürtel, ein Portemonnaie und ein iPhone.

Schüler mussten sich beim Urteil kritische Worte anhören

Beide Herner mussten sich beim Urteil kritische Worte anhören. „Wir haben keinen positiven Beleg, dass Sie dabei sind, die Kurve zu kriegen“, hieß es an die Adresse des 16-Jährigen. Daher sei es notwendig, ihm mit einem vierwöchigen Warnschuss-Arrest klarzumachen, dass es so nicht weitergehen kann. Im Fall des 19-Jährigen sind in das Urteil auch noch weitere Taten, unter anderem Rauschgifthandel, Beleidigung und gefährliche Körperverletzung mit eingeflossen.

Eine Bewährungschance für den bei der Polizei als Intensivtäter geführten Teenager, hielten die Bochumer Richter für ausgeschlossen. Nicht zuletzt die rasante Anzahl von Straftaten in kürzester Zeit lasse das nicht zu. Mit Blick auf die verhängte Jugendhaftstrafe hieß es im Urteil an die Adresse des 19-Jährigen: „Wir hoffen sehr, dass Sie die Zeit nicht vergeuden. Sie sind zu jung, um ihr Leben wegzuwerfen.“