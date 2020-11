Herne: Rats-Koalition von SPD und CDU wird fortgesetzt

Herne. In Herne wird die rot-schwarze Koalition im Rat fortgesetzt: Nach der CDU sprach sich nun auch die SPD dafür aus. So wurde abgestimmt.

Einer Neuauflage der rot-schwarzen Ratskooperation in Herne steht nichts mehr im Weg: Nach der CDU hat sich nun auch die SPD für das Bündnis ausgesprochen.

Unterbezirksvorsitzender der SPD in Herne: Alexander Vogt. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Nach den Kommunalwahlen hatten sich die Spitzen von SPD und CDU für eine Kooperation auch in dieser Legislaturperiode ausgesprochen. In einer Online-Debatte in der vergangenen Woche hatte die SPD ihren Mitgliedern das Eckpunktepapier von SPD und CDU vorgestellt. Anschließend stimmten die Delegierten der Herner SPD per Briefwahl über den Koalitionsvertrag ab.

Nun liegt das Ergebnis vor: 81 Prozent sprachen sich für Rot-Schwarz aus, sagt Hernes SPD-Chef Alexander Vogt . Beteiligt hätten sich insgesamt 124 von 160 angeschriebenen Delegierten – eine gute Anzahl, so Vogt zur WAZ. 101 Delegierte hätten mit Ja gestimmt, außerdem habe es vier Enthaltungen gegeben. Mit dem Ergebnis sei er zufrieden.

Die CDU hatte bei einer Online-Vorsitzendenkonferenz vergangene Woche einstimmig grünes Licht für eine Verlängerung der Rats-Ehe gegeben. An diesem Dienstag wollen die neuen und alten Partner den Koalitionsvertrag unterschreiben.