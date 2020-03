Herne: Randalierer auf Cranger Kirmes erhält Gefängnisstrafe

Finstere Aussichten für einen aggressiven „Kirmes-Randalierer“: Nach einem Berufungsprozess am Bochumer Landgericht muss sich der 29-jährige Mann aus Wanne seit Dienstag endgültig mit einer Gefängnisstrafe abfinden. Das Urteil: sechs Monate Haft plus 800 Euro Geldstrafe.

Der Angeklagte hatte sich am Eröffnungstag der Cranger Kirmes 2018 völlig daneben benommen. Obwohl ihn ein Betreiber gegen 21 Uhr bereits zum Verlassen seines Kirmesstandes aufgefordert hatte, hatte sich der Angeklagte geweigert und damit einen Polizeieinsatz provoziert. Bei der darauffolgenden Ausweis-Kontrolle war der 29-Jährige dann völlig ausgerastet, hatte mehrere Polizisten angegriffen, um sich geschlagen und -getreten. Darüber hinaus hatte der Randalierer die Beamten immer wieder als „Moth..f.cker“ beleidigt.

In dem Berufungsprozess wollte der 29-Jährige die am 9. Oktober am Amtsgericht in Herne gegen ihn verhängte Gefängnis- und Geldstrafe abmildern, biss aber auf Granit. Nach einer Mahnung durch Richterin Regine Striepen („Das kann hier am Ende auch durchaus noch schlimmer ausgehen“) akzeptierte der vielfach vorbestrafte 29-Jährige zähneknirschend seine Strafe. Das nun rechtskräftige Urteil lautet auf tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie - mit Blick auf einen Bierdosen-Coup in einem Discounter an der Unser-Fritz-Straße - auf Diebstahl.