Herne: Räuber stößt Frau (77) vom Fahrrad und stiehlt Tasche

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Senioren nach dem Angriff in einem Herner Park in ein Krankenhaus.

Herne. Die Polizei fahndet nach einem dreisten Räuber, der in einem Herner Park eine 77-Jährige attackiert hat. Was bisher bekannt ist über den Vorfall.

Eine 77-jährige Frau ist am Mittwoch in einem Herner Park von einem Mann vom Fahrrad gestoßen worden. Anschließend stahl der Täter die Handtasche der verletzten Seniorin und flüchtete.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 19. April, gegen 10.05 Uhr in Eickel. Nach Angaben der Polizei fuhr die 77-jährige Radlerin durch den Volksgarten, als sich ihr von hinten ein anderer Radfahrer näherte und sie in Höhe des Restaurants im Eickeler Park unvermittelt wegstieß und sie so zu Fall brachte. Nachdem der Mann sich anfänglich für das „Anrempeln“ entschuldigte, nutzte er im Weiteren die Situation, um ihre Handtasche zu stehlen, so die Polizei.

Bei dem Sturz verletzte sich die Hernerin. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Eine Beschreibung des Flüchtigen liegt bislang nicht vor. „Möglicherweise nutzte der Täter ein schwarzes Fahrrad mit einem braunen Sattel und entfernte sich in Richtung Burgstraße“, berichtet die Polizei.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0234 909-8505 (Kriminalkommissariat 35) oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

