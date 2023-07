Herne: Radfahrer bei Unfall verletzt – Pkw-Fahrer flüchtet

Herne. Die Polizei in Herne sucht einen 30 bis 35 Jahre alten Autofahrer: Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer brauste der Mann einfach davon.

Nach einer Unfallflucht in Herne sucht die Polizei einen Autofahrer, der nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer (38) einfach davongefahren ist.

Gegen 10.30 Uhr war der Herner am Dienstag, 18. Juli, im Stadtteil Baukau mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs, teilt die Polizei mit. In Höhe der Einmündung Dornstraße kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Autofahrer, der nach links abbiegen wollte. Nach Zeugenangaben hielt der Pkw-Fahrer zunächst an und stieg aus. Dann aber setzte er sich aber in sein Fahrzeug und brauste davon – ohne sich um den Verletzten oder die Unfallaufnahme zu kümmern.

Der Pkw-Fahrer, so heißt es weiter, ist zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und trug ein helles T-Shirt. Unterwegs war der Mann vermutlich mit einem silberfarbenen Opel Van mit Herner Kennzeichen.

Der Radfahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht Zeugen unter 0234 909-5206.

