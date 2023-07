Herne: Radfahrer (38) schwer verletzt – Autofahrer flüchtet

Herne. Bei einem Verkehrsunfall in Herne ist ein Radfahrer (38) schwer verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Verkehrsunfall in Eickel, bei dem ein Radfahrer (38, aus Herne) schwer verletzt wurde, sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer.

Der Herner befuhr am Donnerstag, 6. Juli, gegen 22 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße „Am Solbad“ und wollte rechts in die Steinstraße abbiegen, so die Polizei. Nach aktuellem Kenntnisstand wollte zeitgleich ein Auto aus der Steinstraße kommend links in die Straße „Am Solbad“ abbiegen. Dabei sei der Autofahrer nach Zeugenangaben so scharf um die Kurve gefahren, dass der Radfahrer nach rechts ausweichen musste, über eine Bordsteinkante fuhr und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer.

Der Autofahrer fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Mercedes C-Klasse mit Herner Kennzeichen handeln. Der Radfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegengenommen.

