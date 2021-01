Herne-Quiz mit 20 Fragen: Wie gut kennen Sie die Stadt?

Am Eickeler Markt in Wanne-Eickel wurde am 1. Dezember 1912 das erste kommunale Kino in Deutschland eröffnet. Wie hieß es?

Herne. Wie gut kennen Sie Herne? Und wissen, was im vergangenen Jahr so passiert ist? Hier ist unser „Herne-Quiz“. 20 Fragen warten auf Sie.

2020 liegt hinter uns – Zeit für eine Rätselrunde. Die WAZ präsentiert zum Jahresbeginn ein „Herne-Quiz“ mit 20 Fragen aus dem Jahr 2020 und darüber hinaus. Unsere Themenbereiche: Stadt, Kultur, Sport und Politik. Testen Sie sich: Wie gut kennen Sie Herne? Und wo müssen Sie sich noch informieren? Machen Sie mit bei unserem Quiz. Zu jeder Frage gibt es vier Antworten, aber nur eine Antwort ist richtig. Viel Spaß beim Lösen!

Wie viele Stadtteile hat Herne eigentlich?

a) 7

b) 11

c) 13

d) 15





Herne liegt mitten im Ruhrgebiet. Wo genau ist dieser Mittelpunkt?

a) Rolandstraße in Röhlinghausen

b) Eickeler Straße in Eickel

c) Courrierestraße in Constantin

d) Saarstraße in Sodingen







Der Revierpark Gysenberg feierte 2020 seinen 50. Geburtstag. Welche Attraktion war bei der Eröffnung im Sommer 1970 zuerst fertig?

a) die Eishalle

b) die Gartenkegelbahn

c) Go-Cart-Anlage

d) Wellenbad







Happy Birthday: Der Revierpark Gysenberg wurde im vergangenen Jahr 50 Jahre alt. Foto: Sammlung Gerd Biedermann

Am 1. Januar 1975 schlossen sich Herne und Wanne-Eickel zu einer gemeinsamen Stadt zusammen. Vorausgegangen waren viele Planspiele, um Stadtgrenzen neu zu ziehen und noch mehr Emotionen. So gab es auch den Vorschlag, einen Städteverbund von Herne, Wanne-Eickel, Castrop-Rauxel und Recklinghausen zu bilden. Nach welchem Oberstadtdirektor wurde dieser Plan benannt?

a) Elbers-Plan

b) Hufeld-Plan

c) Ostendorf-Plan

d) Raddatz-Plan





Bis 1994 gab es in allen NRW-Kommunen einen hauptamtlichen Stadtdirektor und einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Welcher Oberbürgermeister wurde nach Wegfall dieser „Doppelspitze“ gleichzeitig Repräsentant der Stadt Herne und Verwaltungschef?

a) Wolfgang Becker

b) Willi Pohlmann

c) Horst Schiereck

d) Manfred Urbanski





Am Eickeler Markt, neben der Gaststätte „Köpi am Markt“, wurde am 1. Dezember 1912 das erste kommunale Kino in Deutschland eröffnet. Dort wurden – unter kommunaler Aufsicht -„pädagogisch wertvolle“ Filme gezeigt. In den frühen 1920er Jahren erfolgte dann die Kommerzialisierung des Kinos. Unter welchem Namen war es bekannt?

a) Atrium

b) Capitol-Theater

c) Corso

d) Lichtburg





Welcher der folgenden Schauspieler wurde nicht in Herne beziehungsweise Wanne-Eickel geboren:

a) Joachim Król

b) Maja Beckmann

c) Wotan Wilke Möhring

d) Willi Thomczyk







Ein „waschechter“ Herner? Der Schauspieler Joachim Król 2017 bei einer Veranstaltung im Kulturzentrums in Herne. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Bleiben wir bei bekannten Schauspielern: In Wanne-Mitte gibt es einen Heinz-Rühmann-Platz nach dem bekannten Schauspieler Heinz Rühmann. Warum?

a) Die Figur des „Hans Pfeifer“ in dem Film „Die Feuerzangenbowle“, in dem Heinz Rühmann mitspielt, geht auf einen Lehrer des Gymnasium Eickel zurück

b) Wanne-Eickels ehemaliger Oberbürgermeister Edmund Weber war ein großer Rühmann-Fan und schlug die Namensgebung vor

c) Heinz Rühmann war zwischen den beiden Weltkriegen ein großer Kirmesfan und besuchte die Cranger Kirmes jeden Tag

d) Heinz Rühmanns Eltern waren von ca. 1906 bis 1913 Pächter der Bahnhofskneipe am alten Bahnhof Wanne





Unter welchem Namen war die Cranger Kirmes im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts auch bekannt?

a) Emscherjahrmarkt

b) Hechtkirmes

c) Laurentiuskirchweih

d) Pferdetrubel







Ganz schön trubelig: ein Blick auf den Cranger Pferdemarkt zur Cranger Kirmes aus dem Jahr 1903. Foto: Stadtarchiv

Nach einer lebhaften Diskussion hat sich 2019 die Zählweise der Cranger Kirmes, die in diesem Jahr wegen Corona ausfiel, geändert. Neu ist jetzt das Jahr 1484 als Ankerdatum für den Rummel. 1484 wird das Vorgängergotteshaus der Cranger Kirche erstmalig urkundlich erwähnt, allerdings noch ohne Nennung des Kirchenpatrons. Wer war dieser Patron der Kapelle beziehungsweise der Kirche?

a) St. Antonius

b) St. Johannes

c) St. Laurentius

d) St. Michael







Ein Blick in die Stadtteile: Der Stadtteil Unser Fritz hat seinen Namen von der ehemaligen Zeche, die dort in Betrieb war. Wer war der Namensgeber des Pütts?

a) Friedrich Brockhoff

b) Friedrich der Große

c) Friedrich Grillo

d) Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preußen





Wir bleiben bei Stadtteilnamen und fragen: Was bedeutet Börnig?

a) Ansiedlung von Häusern

b) Dorf mit kleinen Quellen

c) Fruchtbares Land

d) Siedlung an einer durch Niederbrennen freigemachten Waldstelle





Die Plastik „Das Tor – Gruppe der Ballspieler / Drei Jungen“ in Sodingen hat zuletzt eine gewisse „Berühmtheit“ erlangt und wurde 2018 sogar auf die Denkmalliste gesetzt. Unter welchem Namen erfolgte die Eintragung?

a) Der Foulschrei

b) Der Handspielschrei

c) Der Schiri-ans-Telefon-Schrei

d) Der Torschrei







Wie heißt diese Skulptur? Ein Tipp: Sie steht auf dem Schulhof der Mont-Cenis-Gesamtschule. Foto: Ralph Bodemer / FUNKE Foto Services

Welcher Spieler des Herner EV war Top-Torschütze der Eishockey-Oberliga Nord 2019/2020?

a) Nils Liesegang

b) Björn Linda

c) Patrick Asselin

d) Michael Ackers





Welcher Herner Wassersportverein wurde in 2020 100 Jahre alt?

a) Ruderverein Emscher

b) Canu-Touring Club Wanne

c) TC Wanne - Kanuabteilung

d) Wassersportverein (WSV) Herne



Auf welcher Sportanlage in Wanne-Eickel erhalten die Footballer der Herne Black Barons im Jahr 2021 eine neue „Heimat“?

a) Sportplatz an der Franzstraße

b) Horst-Stadion in Holsterhausen

c) Bickern-Sportplatz

d) Sportplatz am Stratmanns Hof





Im Herner Rathaus gibt es eine „Hall of Fame“ für den Herner Sport. Auch Hernes Fußall-Legende Hans Tilkowski, der 2020 mit 84 Jahren starb, ist in der Ruhmeshalle vertreten. Wie?

a) durch den Ball, der 1966 das „Wembley-Tor“ besiegelte

b) durch ein BVB-Mannschaftsfoto von 1966, auf dem er zusammen mit Rudi Assauer zu sehen ist

c) durch eine Gelbe Karte, die Tilkowski 1966 im Halbfinale des Fußball-Europacups gegen West Ham United bekam

d) durch die Torwarthandschuhe, die Tilkowski 1966 aus Ärger über den zweiten Platz in der Bundesliga nie wieder benutzte

Die „Hall of Fame“ im Herner Rathaus. Wie ist Hernes Torwart-Legende Hans Tilkowski dort vertreten? Foto: Kerstin Buchwieser / FUNKE Foto Services

Anfang November 2020 hat sich nach den Kommunalwahlen im September ein neuer Rat konstituiert. Wie viele Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder sind nun im Stadtrat vertreten?

a) fünf

b) sechs

c) acht

d) neun





Unter dem Oberbürgermeister hat die Stadt Herne Dezernenten. Sie gehören zur Stadtspitze und leiten mit dem OB die Stadtverwaltung. Zurzeit sind es vier Dezernenten, eine Stelle wird noch neu besetzt. Wie viele Frauen gehören aktuell unter OB Frank Dudda zur Dezernentenriege?

a) null

b) eine

c) zwei

d) drei





Eine große Hotelkette hat in diesem Jahr angekündigt, in Herne ein Hotel zu eröffnen. Welches Hotel soll kommen?





a) Waldorf-Astoria

b) Hilton

c) Kempinski

d) Sheraton







[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]