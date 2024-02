Herne Die Eiskönigin und Paw Patrol: Sie stehen im Mittelpunkt des Puppentheaters Corellino. Das gastiert in Kürze auf dem Cranger Kirmesplatz.

„Willkommen zum größten Figurentheater-Event im Revier“: So kündigt das Kindertheater Corellino sein Gastspiel in Herne an. Von Donnerstag, 15. Februar, bis Sonntag, 25. Februar, öffnet Corellino im Theaterzelt auf dem Cranger Kirmesplatz an der Ecke Heerstraße/Dorstener Straße.

Laut Ankündigung stehen bei dem Puppentheater zwei Kinderlieblinge im Mittelpunkt: die Eiskönigin und Paw Patrol. Die Eiskönigin steht demnach vom 15. bis 18. Februar auf dem Programm, Paw Patrol vom 22. bis 25. Februar. Start ist am Donnerstag, 15. Februar, um 16 Uhr mit Premiere und großer Familienvorstellung, heißt es weiter. Tickets dafür kosteten 9,50 Euro pro Person. Alle Vorstellungen im beheizten Zelt dauerten rund 60 Minuten, inklusive einer Pause von fünf Minuten.

Spielzeiten: Donnerstag bis Samstag um 16 Uhr, Sonntag um 11 Uhr, Montag bis Mittwoch ist Ruhetag. Eintrittskarten kosten 11 Euro (mit Rabattcoupon für Kinder 10 Euro). Tickets gibt es nur vor Ort an der Tageskasse. Diese öffnet 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Außerdem gibt es Vorverkaufszeiten von 10 Uhr bis 11 Uhr. Kartenreservierung sind per Whatsapp unter 017674466248 möglich. Weitere Informationen gibt es unter 0160 6932979.

