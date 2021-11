Herne: Prokuristin der Ev. Krankenhäuser geht in Ruhestand

Herne. Die Prokuristin der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne/Castrop-Rauxel Brunhild Schmalz geht nach 35 Dienstjahren in den Ruhestand.

Nach 35 Dienstjahren verabschiedet sich die Prokuristin der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne/Castrop-Rauxel Brunhild Schmalz in den Ruhestand. Damit ziehe die wichtigste Frau in dem Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Herne einen Schlussstrich unter ein abwechslungsreiches Arbeitsleben, heißt es in einer Mitteilung des EvK. „Am meisten werde ich die Menschen vermissen“, sagt sie mit Bedauern.

Angefangen hatte alles mit einer Banklehre. Doch Brunhild Schmalz habe schnell gespürt, dass sie das nicht ausfüllte und sofort ein Wirtschaftsstudium angeschlossen. Zahlen waren ihr Ding, aber Zahlen ohne Verbindung zu Menschen erschienen ihr leer. Deshalb entschied sie sich in ihrer weiteren beruflichen Laufbahn für einen Job in der Gesundheitsbranche und trat am 1. Oktober 1986 ihre Stelle als Trainee im Evangelischen Krankenhaus Castrop-Rauxel an.

Mit 28 Jahren Leiterin der Personalabteilung

Ihr Weg führte sie in die Personalabteilung, deren Leiterin sie mit 28 Jahren wurde, fasst das EvK den weiteren Werdegang zusammen. Dort habe sie es zum ersten Mal erlebt, was es hieß, als Frau eine Führungsposition innezuhaben. „Ich kann gar nicht sagen, wie oft man mir gesagt hat, dass man gern den Leiter der Personalabteilung sprechen möchte“, sagt sie und lacht. Doch das habe sie nicht davon abgehalten, ihren weiteren Weg in Richtung Unternehmensspitze fortzusetzen. 1994 wurde sie Assistentin der Geschäftsführung, 1997 kaufmännische Leiterin, 2002 erhielt sie Gesamtprokura, 2009 folgte die Einzelprokura. Hinzu kamen 2012 die Prokura für das EvK Witten sowie der Posten als Geschäftsführerin für die Tochtergesellschaften DLG, ZED und ZSVA.

An der Seite von Krankenhausgemeinschaft-Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter habe sie wesentlich dazu beigetragen, dass sich aus dem einfachen Zusammenschluss von drei Krankenhausstandorten ein stabiles und zukunftsträchtiges Gesundheitsunternehmen entwickeln konnte, das heute Arbeitgeber für 3200 Beschäftigte ist, heißt es in einer Mitteilung des EvK.

Sie habe sich Respekt als die Frau erworben, die für die Klärung der Detailfragen im Hintergrund sorgte. Dabei habe sie sich Zeit für die Sorgen und Nöte der Menschen genommen. „Und wenn es manchmal nicht so ausging, wie der Einzelne es erhofft hatte, dann habe ich das als ganz furchtbar empfunden. Erst recht, wenn es um Jobs im einfacheren Dienstleistungsbereich ging“, sagt die Prokuristin, die nie vergessen hat, dass sie in einer Dortmunder Zechensiedlung aufwuchs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel