Herne: Prinzipal verschickt auf Bestellung Weihnachtsgrüße

Herne. Mondpalast-Prinzipal Christian Stratmann leidet schwer unter dem Lockdown. Seine Antwort: Er verschickt auf Bestellung Weihnachtsgrüße.

Mit seinem Mondpalast leidet auch Christian Stratmann schwer unter dem Lockdown. Allerdings weiß er sich zu helfen.

Mit Rentiergeweih auf dem Kopf verschickt er Weihnachtsgrüße – auf Bestellung! Ein persönliches Festtagsvideo per WhatsApp kostet 20 Euro – auf Wunsch selbstverständlich mit Maske. „Und für 40 Euro gibt’s einen Neujahrsgruß dazu,“ schmunzelt Stratmann. Eine Mail an info@garantiert-stratmann.com genügt.

Bereits im Frühjahr hatte Stratmann eine Grußaktion gestartet, nun lässt er sie wieder aufleben. Seit Februar blieb sowohl im Mond- als auch im Revue-Palast die Bühne fast durchgehend dunkel . Drei Mal setzte Stratmann in den vergangenen Monaten zum Neubeginn an. Jedes Mal machte Covid-19 einen Strich durch die Rechnung – jetzt wieder. Stratmann: „Viele der rund 100.000 Gäste pro Jahr hielten in unseren Palästen traditionell Weihnachtsfeiern ab oder gönnten sich in der Vorweihnachtszeit einen unbeschwerten Abend.“ Auch der traditionelle Silvesterabend mit „Dinner for Wan(ne)“ droht auszufallen.

So kann man an der Grußaktion teilnehmen: Erst eine Mail mit kurzen Infos über den Empfänger und Kontaktdaten inklusive Telefonnummer für Rückfragen an info@garantiert-stratmann.com senden; mindestens 20 Euro aufs Theaterkonto IBAN DE71 4325 0030 0000 0444 46 (Stichwort: Weihnachtsgrüße) bei der Herner Sparkasse einzahlen; dann kommt das Video per WhatsApp an den Besteller. Mehr Infos: www.mondpalast.comwww.revuepalast-ruhr.com