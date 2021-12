Herne: Preisgekrönter Autor liest im Alten Wartesaal

Herne. Zum Jahresfinale ist im Alten Wartesaal in Herne der Autor Timon Karl Kaleyta zu Gast. Warum die Besucher mehr als eine Lesung erwartet.

Der Alte Wartesaal im Bahnhof Herne haut zum Jahresabschluss am Mittwoch, 15. Dezember, noch einmal richtig einen raus: Der Autor Timon Karl Kaleyta wird ab 20 Uhr aus seinem Debütroman „Die Geschichte eines einfachen Mannes“ lesen.

Der Bochumer hat für sein im Piper-Verlag veröffentlichten Schelmen-Roman nicht nur glänzende Kritiken, sondern auch diverse Auszeichnungen erhalten - so unter anderem den 3sat-Preis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt (die Veranstaltung ist auch bekannt als Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb) und den Literaturpreis der Stadt Fulda. Seit 2019 ist er auch Drehbuchautor von Christian Ulmens Serie „Jerks“. Im Wartesaal wird er nach der Lesung mit Moderator Bernard Hoffmeister über sein Buch, die (im Roman häufig aufgehobene) Trennung von Werk und Autor sowie die Band „Susanne Blech“ sprechen.

Gründungsmitglied und Sänger der Band Susanne Blech

Kaleyta ist gemeinsam mit dem Herner Sebastian Maier Gründungsmitglied der 2004 ins Leben gerufenen Electro-Pop-Gruppe, die sich mit Songs wie „Bock auf Disco“ und „Helmut Kohl“ sowie Alben wie „Welt verhindern“ bundesweit einen Namen gemacht hat. Maier wird im Alten Wartesaal auch für die Musik verantwortlich zeichnen, die visuelle Untermalung übernimmt Patrick Praschma.

Tickets für die in Kooperation mit dem Herner Kulturbüro stattfindende Veranstaltung gibt es für 10 Euro an der Abendkasse (ermäßigt: 7 Euro). Es gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen); die Maske kann bei Bedarf am Platz abgenommen werden. loc

