Herne: Prämien fließen für „Energiesparen macht Schule“

Ein Schild erinnert Schüler ans Energiesparen: Hier ein Bild aus der Erich-Fried-Gesamtschule in Herne.

Herne. Beim Projekt „Energiesparen macht Schule“ werden nun Schulen und Kitas prämiert: Sie erhalten 40.000 Euro. Obendrein gibt’s noch Saatgut.

Ende 2012 ist das Projekt „Energiesparen macht Schule“ gestartet. 27 Herner Schulen und alle 19 städtischen Kitas nehmen daran teil, meldet die SPD-Fraktion. Das Ziel: ein Bewusstsein für das Einsparen von Wasser, Strom und CO 2 zu schaffen. Schulen und Kitas werden nun mit 40.000 Euro prämiert und erhalten Saatgut, heißt es.

Manuela Lukas, Ratsfrau der SPD. Foto: SPD

„Ich freue mich, dass trotz der Pandemie und den damit einhergehenden widrigen Umständen der bewusste Umgang mit Ressourcen nicht aus den Augen verloren wurde“, so die SPD-Sprecherin im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien, Manuela Lukas, in einer Mitteilung. „In den städtischen Liegenschaften gibt es viel Potenzial zur energetischen Einsparung. Diese gelingt aber nur, wenn alle gemeinsam daran arbeiten.“ Die Schulen und Kitas würden nun mit 40.000 Euro prämiert. Zudem erhielten sie auch Saatgut, um jeweils 10 Quadratmeter ihres Geländes in eine blühende Landschaft zu verwandeln.

Lukas: Jede Einsparung ist ein Gewinn

Somit werde lokal ein Beitrag zum Insektenschutz und zur Förderung der Artenvielfalt geleistet. „Das Projekt läuft bereits seit neun Jahren. Jede weitere Schule, die sich dazu entscheidet teilzunehmen, bringt uns der Klimaneutralität einen Schritt näher“, sagt Lukas. Und: „Jede Einsparung ist ein Gewinn – und ganz nebenbei bleibt dann auch mehr Geld in der Stadtkasse für andere wichtige Projekte übrig.“

