Herne: Polizeiaktion rund ums Thema Fahrrad in Sodingen

Herne. Die Polizei ist am Mittwoch in Sodingen unterwegs. Das Thema heißt: Fahrrad. Beamte geben Tipps, kontrollieren aber auch den Verkehr.

Sicher auf dem Fahrrad durch Herne: Das sei das Ziel einer Schwerpunktaktion der Polizei am Mittwoch, 26. Februar, in Herne-Sodingen, teilt die Polizei mit.

Polizeibeamte seien an diesem Tage rund um das Thema „Zweirad“ unterwegs: Auf dem Platz vor der Akademie Mont Cenis in Herne gebe es einen Infostand der Experten der Direktion Verkehr der Polizei. Dort würden Fragen zum Thema Fahrrad, E-Scooter und Pedelec beantwortet. Dabei gebe es auch eine Helmberatung mit Anschauungsobjekten. „Egal, ob es um den richtigen Fahrradhelm, um allgemeine Sicherheitstipps im Straßenverkehr oder den sicheren Schulweg auf dem Fahrrad geht - all diese Fragen können vor Ort besprochen werden“, so ein Polizeisprecher.

Darüber hinaus seien Beamte im Bereich des Mont-Cenis-Platzes und im weiteren Stadtbereich Sodingen unterwegs. Ziel der Beamten sei es, die Sicherheit der Zweiradnutzer zu erhöhen. Dabei würden nicht nur Fahrräder überprüft, auch das richtige Verhalten der Verkehrsteilnehmer werde von den Ordnungshütern in Augenschein genommen, kündigt die Polizei an.