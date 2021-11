Herne: Polizei zieht verrosteten Transporter aus dem Verkehr

Die Durchrostung am Radkasten des Transporters in Herne war so massiv, dass zwei Hände hindurchpassten.

Herne. Die Polizei hat in Herne einen Transporter aus dem Verkehr gezogen, der u.a. eine defekte Handbremse hatte. 133 Verkehrsverstöße wurden geahndet.

Eine defekte Handbremse, Brandgefahr im Motorraum, mögliches Einrasten des Lenkradschlosses während der Fahrt sowie eine Durchrostung tragender Teile – diese und weitere technische Mängel wies ein Fahrzeug auf, das bei der Schwerpunktaktion der Polizei am Dienstag, 23. November, in Herne kontrolliert wurde. Die Konsequenz: Das Kennzeichen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei.

Da der Wagen trotz des desolaten Zustands erst kürzlich bei der Hauptuntersuchung gewesen sein soll, steht laut Polizei zudem eine Strafanzeige wegen mittelbarer Falschbeurkundung im Raum. Doch es sollte nicht bei diesem einen Verstoß bleiben, denn insgesamt wurden bei der Schwerpunktaktion 133 Verkehrsverstöße geahndet. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten überprüften im Herner Stadtzentrum Fahrzeuge auf Verkehrstauglichkeit, Fahrerinnen und Fahrer auf Verkehrstüchtigkeit und führten unter anderem gezielte Tempomessungen durch. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr, teilt die Polizei mit.

In insgesamt 102 Fällen waren die Fahrerinnen und Fahrer in Herne zu schnell unterwegs. Zwei Personen waren zudem nicht angeschnallt, in einem Fall wurde gegen die Sicherungspflicht eines Kindes verstoßen. Drei Verkehrsteilnehmer nutzten während der Fahrt elektronische Geräte. Im weiteren Fokus der Kontrollen standen auch der Güter- und Schwerlastverkehr. So wurden in 14 Fällen die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Zweimal war das Fahrzeug überladen - in einem Fall sogar zu 70 Prozent, so die Polizei.

