Herne: Polizei warnt vor falschem Stadtwerke-Mitarbeiter

Herne. Nach versuchten Trickdiebstählen warnt die Polizei vor einem Mann, der sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgibt. Polizei gibt Tipps zum Schutz.

Nach versuchten Trickdiebstählen in Wanne-Eickel warnt die Polizei aktuell vor einer Betrugsmasche. Seit Mittwoch, 19. März, gibt es laut Polizei Hinweise auf einen Mann, der sich als vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke Zutritt zu Privatwohnungen verschaffen will. Nach aktuellen Erkenntnissen war der Täter im Bereich des Tulpenwegs in Wanne-Eickel aktiv. Zu einem vollendeten Diebstahl ist es bislang nicht gekommen.

Laut Polizei ist die Masche derartiger Trickbetrüger stets ähnlich: Meist sollen die Geschädigten im Badezimmer das Wasser kontrollieren, während der oder die Täter die Wohnung ungestört nach Wertgegenständen absuchen.

Noch keine Corona-Trickbetrüger in Herne

Aus anderen Städten sind auch Berichte von Tätern bekannt, die die aktuelle Corona-Krise als Vorwand nutzen - in Bochum, Herne und Witten sind solche Sachverhalte bislang nicht angezeigt worden, teilt die Polizei mit.

Sie gibt drei Tipps, mit denen sich Betroffene schützen können:

1. Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür. Ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson hinzu.

2. Fordern Sie angebliche Amtsträger oder angebliche Mitarbeiter von Stadtwerken, Sanitärfirmen etc. auf, sich auszuweisen. Rufen Sie im Zweifel das Unternehmen des Unbekannten an (Nummer selbst heraussuchen). Lassen Sie ihn währenddessen draußen

warten.

3. Rufen Sie bei verdächtigen Fällen generell den Polizeinotruf 110.