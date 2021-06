Blaulicht Vermisster 77-Jähriger wohlbehalten in Herne angetroffen

Herne. Update: Der 77-jährige Eugen L. aus Bochum ist wieder aufgetaucht. Seit Samstag wurde der Mann vermisst und von der Polizei gesucht.

+++Update: Die Suche nach dem als vermisst gemeldeten Eugen L. kann eingestellt werden. Der 77-jährige Senior wurde laut Polizei wohlbehalten in Herne angetroffen.+++

Das war passiert: Seit Samstagmorgen (6. Juni) wird Eugen L. (77) aus Bochum vermisst. Die Polizei sucht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Auch die Suche mit einem Mantrailer-Hund brachte bisher keinen Erfolg.

Der Vermisste ist zuletzt um 9 Uhr im Marienhospital am Hölkeskampring in Herne gesehen worden. Laut Polizei ist es nicht auszuschließen, dass er sich auf dem Heimweg nach Bochum-Linden (Nähe Friedhof) gemacht hat.

Halbseitig gelähmt

Eugen L. ist etwa 1,75 Meter groß, sehr schlank und hat lange schwarz-graue lockige Haare. Aufgrund von halbseitigen Lähmungssymptomen hat er einen „schrägen“ Gang und einen dauerhaft abgewinkelten Arm. Zuletzt trug er eine helle Jeanshose, ein gelbes Shirt der Marke Kappa und schwarze Badeschlappen.

Wer hat Eugen L. gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Rufnummer 0234 909-4441, zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder an jede Polizeidienststelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel