Herne: Polizei sucht mit Drohne nach vermisster Frau (83)

Herne/Gelsenkirchen. Gisela K. aus Wanne-Eickel wird vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach der 83-Jährigen. Die Frau leidet an Demenz.

Die Polizei in Herne bittet um Hilfe: Vermisst wird seit Samstag, 10. Oktober, die 83-jährige Gisela K. aus Wanne-Eickel. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Vermisste gegen 20 Uhr zuletzt an ihrer Wohnung im Stadtteil Röhlinghausen gesehen.

Vermisst: Gisela K. aus Wanne-Eickel. Foto: Polizei

Die Seniorin leidet an Demenz und kann daher zeitlich und örtlich desorientiert sein, so die Polizei. In der Vergangenheit sei sie schon mehrfach verschwunden und in Gelsenkirchen gefunden worden. Die 83-Jährige sei gut zu Fuß, jedoch auffällig langsam unterwegs.

Gisela K. ist laut Polizei zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Statur, kurze schwarze Haare und trägt möglicherweise einen Schlafanzug. Das Oberteil, ein Langarmhemd, ist orange und die Hose grau. Die polizeilichen Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Mantrailer-Hundes und einer Drohne, dauerten an.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Bochum unter der Rufnummer 0234 909-4441 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.