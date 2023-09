Herne: Polizei findet zwei Tote - Mordkommission ermittelt

In dieser Straße in Herne wurden in einem zweistöckigen Mehrfamilienhaus zwei Tote gefunden. Die Hausnummer nannte die Polizei nicht.

Herne. Die Polizei hat in Herne zwei Leichen gefunden. Ein Mann hatte vorher angekündigt, seine Frau und sich selbst zu töten. Mordkommission ermittelt.

In Herne-Holsterhausen ist es am Dienstagmorgen, 5. September, zu einem großen Polizeieinsatz gekommen, bei dem zwei Leichen gefunden worden sind. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidiums Bochum am späten Nachmittag mit. „Es sieht aus wie ein Mitnahmesuizid“, sagte Polizeisprecher Frank Lemanis zur WAZ.

Gegen 8 Uhr verständigte ein Mann über den Notruf die Polizei und gab an, dass er gerade seine Ehefrau erschossen habe und sich nun selber das Leben nehmen werde, teilte die Polizei mit. Eine weitere Gesprächsführung war nicht möglich, der Mann habe aufgelegt.

Unverzüglich begaben sich zahlreiche Polizeibeamte und hinzugezogene Kräfte von Spezialeinheiten an die Horststraße, nahe Kuckucksweg in Herne. In dem Mehrfamilienhaus trafen die Einsatzkräfte auf einen leblosen Mann und eine leblose Frau. Bei beiden Toten handele es sich offenbar um das Ehepaar, das dort lebt – zwei deutsche Senioren im Alter von „Mitte 70“.

Zur Klärung der genauen Abläufe und Hintergründe hat das Polizeipräsidium Bochum unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bochum, Staatsanwalt Dietrich Streßig, eine Mordkommission eingerichtet. Eine in den Nachmittagsstunden durchgeführte rechtsmedizinische Obduktion bestätigte tödliche Schussverletzungen bei beiden Verstorbenen, die den vom Mann beim Notruf geschilderten Verlauf schlüssig erscheinen lassen. Die Ermittlungen dauern an.

Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich an die Telefonseelsorge unter 0800/1110111 (kostenlos). Die Nummer ist rund um die Uhr besetzt.

