Herne: Polizei fahndet nach mutmaßlichen Supermarkt-Dieben

Nach einem Diebstahl in einem Herner Supermarkt, fahndet die Polizei jetzt mit einem Foto nach den Tatverdächtigen.

Herne. Nach einem Diebstahl in einem Herner Supermarkt fahndet die Polizei mit Foto nach zwei verdächtigen Personen. So sehen die Tatverdächtigen aus.

Nach Angaben der Polizei ist es am Montag, 27. Juni, gegen 10.35 Uhr zu einem Diebstahl in einem Herner Supermarkt an der Mont-Cenis-Straße 267 gekommen. Den Tatverdächtigen werde vorgeworfen, Getränkedosen aus den Auslagen entwendet zu haben. Ein Mitarbeiter habe sie darauf angesprochen. Daraufhin sollen sie ihn körperlich angegriffen haben und anschließend mit der Beute geflohen sein.

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei ein Foto der Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt die beiden Personen?

Die Polizei fahndet nach diesen beiden Personen, die Getränkedosen in einem Herner Supermarkt gestohlen und einen Mitarbeiter körperlich angegriffen haben sollen. Foto: Polizei Nordrhein-Westfalen

Das Kriminalkommissariat 35 nimmt unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) Hinweise entgegen.

Blaulicht in Herne - Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel