Herne: Polizei fahndet mit Fotos nach Möbelhaus-Einbrechern

Herne. Unbekannte sind in ein Herner Möbelhaus eingebrochen und haben unter anderem Akkuschrauber gestohlen. Die Polizei fahndet nun mit Fotos.

In Herne ist es in der Nacht vom 11. auf den 12. August, zwischen 19 und 9.30 Uhr, zu einem Einbruch gekommen. Noch unbekannte Kriminelle drangen laut Polizei an der Bahnhofstraße 149 in ein Möbelgeschäft ein. Hier entwendeten sie ein Radio und diverse Akkuschrauber samt Zubehör.

Mit richterlichem Beschluss liegen jetzt Bilder der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung vor. Das Kriminalkommissariat 35 fragt: „Wer kennt die abgebildeten Männer?“. Hinweise bitte an die 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen? ​ Foto: Fotos: Polizei

