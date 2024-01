Herne: Polizei fahndet mit Foto nach einem Parfümdieb

Herne Die Herner Polizei fahndet mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Parfümdieb. Er soll mehrere Flakons in einer Drogerie gestohlen haben.

Die Tat geschah bereits im vergangenen Jahr, nun sucht die Herner Polizei mithilfe eines Fotos nach einem mutmaßlichen Parfümdieb.

Die Polizei schildert den Fall so: Der Tatverdächtige soll am 23. Oktober vergangenen Jahres gegen 8.10 Uhr Parfüm aus einer Drogeriefiliale an der Edmund-Weber-Straße 197 in Röhlinghausen entwendet haben. Er nahm mehrere Flakons aus einem Regal und steckte sie in einen mitgeführten Rucksack. Dann verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

+++ Nachrichten aus Herne. Lesen Sie auch +++

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann? Die Fotos finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/124288. Sollte der Link ins Leere führen, wurde die Fahndung durch das LKA geklärt. Wer den Parfümdieb auf den Fotos erkennt und Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel