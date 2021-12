Herne: Polizei fahndet mit Foto nach einem Ladendieb

Herne. Nach zwei Ladendiebstählen in einem Drogeriemarkt in Herne-Mitte veröffentlich die Polizei ein Foto und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Nach zwei Ladendiebstählen in Herne-Mitte veröffentlicht die Polizei ein Foto des Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Der Mann soll am 11. und 13. August - Mittwoch und Freitag - jeweils um die Mittagszeit in der Filiale des Drogeriemarkts DM an der Bahnhofstraße 23 Parfümflaschen gestohlen zu haben. In beiden Fällen flüchtete er nach dem Diebstahl.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) bittet um Hinweise unter 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeit) zu melden.

