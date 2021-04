Herne: Plötzlich starker Wind - Feuerwehr sichert Dachziegel

Herne. Starker Wind hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen: Dachziegel drohten auf die Straße zu fallen, ein Bauzaun machte sich selbstständig.

Ein kurzer, aber heftiger Wind hat nach Angaben der Herner Feuerwehr in Herne-Baukau für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Dachziegel und eine Zinkblechverkleidung hatten sich am Ostermontag an einem Haus an der Roonstraße gelöst und drohten auf den Gehweg zu fallen, meldet die Feuerwehr. Feuerwehrleute konnten die losen Ziegel und Verkleidungselemente nach 14 Uhr mit einer Drehleiter entfernen.

An der Pöppinghauser Straße im Stadtteil Horsthausen machte sich wegen des heftigen Windes außerdem ein Bauzaun selbstständig und musste durch die Besatzung eines Löschfahrzeuges gesichert werden.

Parallel zu diesen Einsätzen war der Löschzug der Wache 2 an der Koloniestraße in Eickel im Einsatz: Eine Steckdose hatte angefangen zu brennen, heißt es weiter. Die Einsatzkräfte schalteten den Bereich stromlos und übergaben anschließend die Einsatzstelle an die Stadtwerke Herne. Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand.